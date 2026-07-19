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UP: 6 साल के बच्चे की मां को चढ़ा प्यार का खुमार, पति को छोड़ आशिक से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी

Ballia Mobile Tower Incident: बलिया में रविवार सुबह 5 बजे एक महिला अपने 6 साल के बच्चे को छोड़कर 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. महिला को टावर पर बैठा देख गांव वालों की भीड़ जमा हो गई.

By: Shristi S | Published: July 19, 2026 6:19:15 PM IST

बलिया में विवाहित औरत प्रेमी से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी
बलिया में विवाहित औरत प्रेमी से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी


Ballia Woman Climbs Mobile Tower: उत्तर प्रदेश के बलिया में रविवार सुबह 5 बजे एक महिला अपने 6 साल के बच्चे को छोड़कर 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. महिला को टावर पर बैठा देख गांव वालों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने उससे नीचे उतरने का आग्रह किया, लेकिन वह अपने प्रेमी को बुलाने पर अड़ी रही.

दोपहर करीब 12 बजे पुलिसवालों ने शादी कराने का वादा करते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई. थाने में पंचायत के बाद दोनों परिवार शादी के लिए मान गए. घटना जिला मुख्यालय से 19 km दूर बांसडीह रोड थाना इलाके की है.

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क्या है पूरा मामला?

मनियर इलाके के एक गांव की महिला का छितौनी गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था. कुछ दिन पहले दोनों के बीच विवाद के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सामने रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद युवक नौकरी के लिए दूसरे राज्य चला गया. प्रेमी से संपर्क न हो पाने से परेशान होकर महिला रविवार सुबह चुपके से छितौनी गांव में एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई. गांव वालों ने उसे टावर पर देखा तो भारी भीड़ जमा हो गई.

पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए 

महिला का दावा है कि एक साल पहले उसके शराबी पति ने उसे और उसके नवजात बच्चे को घर से निकाल दिया था. वह अपने माता-पिता के घर पर अकेली रह रही थी. इसी दौरान बांसडीह में उसकी मुलाकात युवक से हुई. आरोप है कि 14 अप्रैल 2025 को युवक उसके घर आया और जबरन उसके साथ रेप किया. बाद में शादी और नौकरी का झांसा देकर उसे गुजरात ले गया, जहां उसने छह महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

महिला ने बताया कि 18 अप्रैल 2026 को युवक उसे गुजरात में अकेला छोड़कर भाग गया. जब वह 22 अप्रैल को छितौनी में अपने घर लौटी तो उसके माता-पिता, भाई और बहन ने उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया. थाने और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा.

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया

सूचना मिलने पर महिला कांस्टेबल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची. महिला लगातार अपनी मांगें पर्चियों पर लिखकर नीचे फेंक रही थी. स्थिति बिगड़ती देख बांसडीह तहसीलदार नितिन कुमार सिंह और सीओ जयशंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी प्रेमी की मां को मौके पर बुलाया. प्रेमी की मां और अधिकारियों से शादी का पक्का भरोसा मिलने के बाद ही महिला टावर से नीचे उतरी. थाना प्रभारी वंश बहादुर सिंह ने बताया कि महिला और युवक के परिजनों से बातचीत चल रही है. बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है.

Tags: Ballia newsMobile Toweruttar pradesh
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