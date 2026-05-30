Ballia News: ‘घर से बाहर निकलो डॉर्लिंग’ यह सुनते ही मचल पड़ी ‘वो’, पति-पत्नी और ‘वो’ की ट्राएंगल लव स्टोरी में हो गया एक मर्डर

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शादीशुदा महिला की हत्या में स्थानीय पुलिस ने पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए जानकारी दी कि पति और उसकी प्रेमिका ने मिलकर महिला की हत्या की. पूरी साजिश के तहत पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पहले तो पत्नी को नशीला पदार्थ पिलाया फिर इसके बाद सुनसान इलाके में ले गए और मौका देखकर हत्या की फिर शव झाड़ियों में छिपा दिया.

महिला की हत्या का यह पूरा मामला बलिया के कोतवाली क्षेत्र का है. रविवार (24 मई, 2026) को शिवपुर दियारा इलाके में झाड़ियों के बीच एक युवती का शव मिला था. यह ब्लाइंड केस था, क्योंकि काफी समय बाद पता लगा कि शव प्रीति है. 22 वर्षीय प्रीति रेवती नगर की रहने वाली थी. पुलिस का उस समय ज्यादा बढ़ गया जब पति चुन्नीलाल प्रजापति की बजाय प्रीति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने उसके पिता श्याम देव पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रीति 22 मई से ही लापता है. पुलिस के समक्ष पिता श्याम देव ने बताया कि बेटी प्रीति की शादी 6 मार्च 2025 को चुन्नीलाल प्रजापति से हुई थी. शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.

22 मई की सुबह से ही शुरू कर दिया प्लान

उधर, पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो प्रीति का शव मिला. शक के आधार पर पुलिस ने प्रीति के पति चुन्नीलाल प्रजापति (25) और उसकी महिला मित्र शोभा (22) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टूट गए. पूछताछ के दौरान हत्या आरोपी शोभा ने बताया कि 22 मई की सुबह 9 बजे चुन्नीलाल ने अपनी पत्नी से फोन पर प्यार भरी बातें कीं और बाहर घुमाने के बहाने बुलाया. इसके बाद शोभा ही प्रीति को घुमाने के बहाने बलिया से बयासी पुल की ओर ले गई.

यहां पर आए चुन्नीलाल ने उसे एक छोटा पैकेट दिया (इसमें नशीदा पदार्थ था) और कहा कि इसे प्रीति को पिला दे. इसके बाद शोभा ने ठीक वैसा ही किया. पानी में पाउडर मिलाने के बाद शोभा ने वह पानी प्रीति को पिला दिया. इसके तत्काल बाद ही शोभा बेहोश हो गई.

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हत्या के लिए कई किलोमीटर गए दोनों

इसके बाद शोभा प्रीति को बयासी में ई-रिक्शा से उतरा जहां पर चुन्नीलाल मौजूद था. यहां पर चुन्नी लाल ने बीच में बेहोश पत्नी प्रीति को और उसके पीछे प्रेमिका शोभा को बाइक पर बैठाया. इसके बाद दोनों प्रीति को वहां मौजूद झाड़ी के करीब लेकर गए और यहां पर उसकी हत्या कर दी. कुछ देर इंतजार करने के बाद उसका शव झाड़ियों में छिपा दिया.

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