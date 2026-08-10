UP: बलिया में शादी करने जा रहे दूल्हे की महिला ने कर दी पिटाई, बीच सड़क पर जमकर हुआ हंगामा, क्या लगाया आरोप?

UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मामला इन दिनों चर्चा में है. दरअसल, दूसरी शादी के लिए जा रहे एक दूल्हे को उसकी पहली पत्नी ने रास्ते में रोककर पिटाई कर दी. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन पत्नी ने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है. पूरा मामला सिकंदरपुर कस्बे के जलपा-कलपा चौक का है.

जानकारी के मुताबिक वाराणसी के छितूपुर महमूरगंज गांव निवासी मजहरुल हक अपनी बारात लेकर सिकंदरपुर कस्बा स्थित मैनापुर जा रहे थे. इसी दौरान उनकी पहली पत्नी अतुफा खातून को पति की दूसरी शादी की सूचना मिली. वह अपने परिजनों के साथ जलपा-कलपा चौक पहुंची और दूल्हे को बीच रास्ते में ही रोक लिया.

दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई नोकझोंक

अतुफा खातून ने मजहरुल हक पर धोखे से दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के बीच तीखी कहासुनी, नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई. सड़क पर काफी देर तक हंगामा मचा रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया. पीड़ित पत्नी की ओर से पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसकी शादी 2018 में हुई थी. पति के साथ उसका विवाद चल रहा है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. बिना तलाक के ही उसका पति चोरी-चुपके दूसरी शादी रचाने जा रहा है. पत्नी ने पुलिस से इसे रोकने की मांग की.

पति ने तलाक का किया दावा

पहली पत्नी की पिटाई के बाद पति के भी बयान का वीडियो सामने आया है. इस तीस सेकंड के वीडियो में वह दूसरी शादी की बात करता है. पति का दावा है कि उसका तलाक हो चुका है.

इस संबंध में चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. सभी संबंधित लोगों को चौकी पर लाया गया है और बातचीत की जा रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.