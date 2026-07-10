गुरु ही बना गुनहगार! शिक्षक ने 14 साल के छात्र को बुलाया घर और बंद कर लिया दरवाजा…फिर जो हुआ सुन रह जाएंगे दंग

Ballia government teacher: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर 14 वर्षीय छात्र के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है. छात्र की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

काम का बहाना बनाकर घर बुलाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शिक्षक की पहचान 50 वर्षीय गुलाम मुस्तफा उर्फ पप्पू के रूप में हुई है. वह बलिया जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात था. आरोप है कि 5 जुलाई को शिक्षक ने छात्र को किसी काम का हवाला देकर अपने घर बुलाया. छात्र के घर पहुंचने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की.

छात्र ने साहस दिखाया, परिजनों को बताई पूरी घटना

बताया जा रहा है कि छात्र किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंचा. घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. परिवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से शिकायत की. पीड़ित छात्र की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

छात्र की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पीड़ित के बयान सहित अन्य साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को भेजा गया जेल

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामला सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष सिंह ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. बीएसए ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

विभागीय जांच के आदेश

शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी शिक्षक के खिलाफ सेवा नियमावली के तहत कठोर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है.

लोगों ने उठाई सख्त सजा की मांग

घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी का माहौल है. लोगों का कहना है कि शिक्षक समाज में सम्मानित पद पर होते हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी निभाते हैं. ऐसे में यदि किसी शिक्षक पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो यह बेहद चिंताजनक और शर्मनाक स्थिति है. स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

यह मामला स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर भी सवाल खड़ा कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों और शिक्षा विभाग को संवेदनशील मामलों में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.