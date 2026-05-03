Ballia Ganga accident: बलिया में मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में चार लापता, शिवरामपुर घाट पर स्नान के दौरान हुआ हादसा

Ballia Ganga accident: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर मुंडन संस्कार के दौरान लोगों के डूबने की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक गंगा नदी के शिवरामपुर घाट (ब्यासी) पर रविवार की सुबह मुंडन संस्कार के दौरान दो किशोरियों समेत चार लोग डूब गए. इस घटना से गंगा किनारे हड़कंप मच गया. वहीं, नाते-रिश्तेदारों के साथ ही घर वालों में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है.

मुंडन संस्कार के लिए घाट पर पहुंचे थे परिजन

बताया जा रहा है कि फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी वशिष्ठ चौहान के घर से मुंडन संस्कार के लिए लोग बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट (ब्यासी) पर रविवार सुबह पहुंचे थे. कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था. इसी दौरान स्नान करते वक्त चार लड़कियां गंगा में डूबने लगीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बचाने में कूदे लोग, दो युवक भी डूबे

डूब रही लड़कियों को बचाने के लिए कुछ लोग नदी में कूद पड़े. लेकिन बचाने के प्रयास में दो युवक भी डूब गए. हालांकि डूब रही चार में से दो युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल गंगा में डूबे चार लोगों की पहचान अर्जुन चौहान (20) पुत्र मुरारी चौहान निवासी गाजीपुर (हाल मुकाम: कल्याणीपुर), अरुण चौहान (19) पुत्र मोहन चौहान निवासी कल्याणीपुर, हर्षिता चौहान (17) पुत्री अजीत चौहान निवासी रामपुर भोज रतसड़ गड़वार, और नन्दिता चौहान (14) पुत्री अजीत चौहान के रूप में हुई है. इनकी तलाश जारी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है. देर शाम तक किसी का पता नहीं चल सका है.

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