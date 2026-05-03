Ballia accident: मुंडन संस्कार की खुशियां मातम में बदलीं, बलिया में गंगा में डूबने से दो युवतियों समेत 4 की मौत

Ballia accident: उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में डूबने से चार लोगों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक गंगा नदी के शिवरामपुर घाट (ब्यासी) पर रविवार की सुबह मुंडन संस्कार के दौरान दो किशोरियों समेत चार लोग डूब गए. इस घटना से गंगा किनारे हड़कंप मच गया. वहीं, नाते-रिश्तेदारों और परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की और काफी प्रयास के बाद चारों शव बरामद कर लिए गए.

मुंडन संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे परिजन

बताया जा रहा है कि फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी वशिष्ठ चौहान के घर से मुंडन संस्कार के लिए लोग बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट (ब्यासी) पर रविवार की सुबह पहुंचे थे. शुरुआत में कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था.

स्नान के दौरान हुआ हादसा

इसी बीच, गंगा में स्नान करते वक्त चार लड़कियां डूबने लगीं. उन्हें बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग नदी में कूद पड़े. बचाव के प्रयास में दो युवक भी डूब गए. हालांकि डूब रही चार में से दो युवतियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के बाद घर भेज दिया गया डूबने वालों में अर्जुन चौहान (20) पुत्र मुरारी चौहान निवासी गाजीपुर (हाल मुकाम: कल्याणीपुर), अरुण चौहान (19) पुत्र मोहन चौहान निवासी कल्याणीपुर, हर्षिता चौहान (17) पुत्री अजीत चौहान निवासी रामपुर भोज रतसड़ गड़वार और नंदिता चौहान (14) पुत्री अजीत चौहान शामिल हैं.

SDRF को भी बुलाया गया

सीओ नगर मो. उस्मान ने बताया कि 03.05.2026 को सुबह लगभग 7:30 बजे चार युवक-युवतियां नहा रहे थे. एक का पैर फिसलने के बाद अन्य उसे बचाने के लिए आगे बढ़े और सभी डूब गए. स्थानीय मछुआरों और फायर ब्रिगेड की मदद से तलाश की गई, साथ ही एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया. ताजा अपडेट के अनुसार, गंगा में डूबे चारों शव बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

सीएम ने लिया संज्ञान, प्रशासन अलर्ट

इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए हैं. मौके पर पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा रही है. इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

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