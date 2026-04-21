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Ballia Civil Court: बलिया सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा टला, परिसर में गिरा पेड़, अधिवक्ता बाल-बाल बचे

Ballia Civil Court:  बलिया सिविल कोर्ट परिसर में अचानक विशाल पेड़ गिरने से अफरा-तफरी मच गई, अधिवक्ता बाल-बाल बचे, कई बस्ते क्षतिग्रस्त हुए, आवागमन बाधित रहा, वकीलों ने जर्जर पेड़ों की जांच और हटाने की मांग की

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 8:07:05 PM IST

कोर्ट परिसर में गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला
कोर्ट परिसर में गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला


Ballia Civil Court:  बलिया जनपद के सिविल कोर्ट परिसर में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक एक विशाल पेड़ भरभराकर गिर पड़ा. इस हादसे में वहां मौजूद अधिवक्ता और वादकारी बाल-बाल बच गए. हालांकि पेड़ सीधे वकीलों के बस्तों पर गिरा, जिससे उनका सामान क्षतिग्रस्त हो गया.

अचानक गिरा पेड़, मचा हड़कंप

मिली जानकारी के अनुसार, सिविल कोर्ट परिसर में खड़ा एक पुराना पेड़ अचानक गिर गया. पेड़ गिरने की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के समय मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद थे, जो पेड़ गिरने से कुछ ही दूरी पर थे. गनीमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

बस्ते और जरूरी दस्तावेज हुए क्षतिग्रस्त

पेड़ सीधे अधिवक्ताओं के बस्तों पर गिरा, जिससे कई बस्ते क्षतिग्रस्त हो गए. इन बस्तों में रखे जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान भी नष्ट हो गया, जिससे वकीलों को नुकसान उठाना पड़ा. पेड़ गिरने के बाद कोर्ट परिसर में आवागमन पूरी तरह से रुक गया. लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए कामकाज भी प्रभावित हुआ. घटना के बाद अधिवक्ताओं में काफी रोष देखने को मिला. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय परिसर में मौजूद पुराने और जर्जर पेड़ों की तत्काल जांच कराई जाए और जो पेड़ खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें हटाया जाए.

बड़े हादसे से बचाव, लेकिन खतरा बरकरार

हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे पेड़ों की पहचान कर कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.

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Tags: ballia court tree fallup court incident
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