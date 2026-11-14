Home > उत्तर प्रदेश > 20 दिन की मासूम के लिए जानलेवा बना डीजे का शोर! मूर्ति विसर्जन के दौरान गई जान, बलिया की घटना से मचा हड़कंप

20 दिन की मासूम के लिए जानलेवा बना डीजे का शोर! मूर्ति विसर्जन के दौरान गई जान, बलिया की घटना से मचा हड़कंप

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया में डीजे की तेज आवाज 20 दिन की नवजात बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुई. तेज संगीत के कारण मासूम की मौत हो गई. इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 14, 2026 2:50:14 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलिया में डीजे की तेज आवाज 20 दिन की नवजात बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुई.
उत्तर प्रदेश के बलिया में डीजे की तेज आवाज 20 दिन की नवजात बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुई.


बलिया जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां डीजे की तेज आवाज के बीच 20 दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मामला मनियर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव का है. परिजनों का आरोप है कि गांव में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई. 

डीजे संचालक को हिरासत में लिया गया

परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने डीजे को जब्त कर उसके संचालक को हिरासत में ले लिया. वहीं, बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.

परिजनों ने क्या शिकायत की?

बताया जा रहा है कि मुड़ियारी गांव में लक्ष्मी प्रतिमा के विसर्जन के लिए डीजे बुलाया गया था. यह डीजे बच्ची के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बज रहा था. परिजनों का आरोप है कि तेज आवाज के कारण ही उनकी 20 दिन की मासूम बच्ची की जान चली गई. डीजे की तेज आवाज के बीच बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं. इसके बाद उसकी मौत हो गई. बच्ची की मां रीमा देवी ने बताया कि जन्म के कुछ दिन बाद ही वह देखभाल के लिए मायके आ गई थीं. उन्हें उम्मीद थी कि यहां बेटी की अच्छी तरह देखभाल हो सकेगी, लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे उनके घर के सामने रोककर तेज आवाज में बजाया जाने लगा. इसी दौरान उनकी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए डीजे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. साथ ही आगे की जांच की जा रही है. 

Tags: 20 Day Old Baby DeathBallia newsDJ Loud Sounduttar pradesh news
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