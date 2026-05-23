Bakrid 2026: बकरीद बाजार में ‘सलमान’ और ‘शाहरुख’ की कीमत ने छुआ आसमान, दाम जान रह जाएंगे हैरान

Bakrid 2026 Expensive Goats: बकरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस साल, बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. इसी के साथ-साथ बिजनौर में जहां पुलिस और ज़िला प्रशासन क़ुर्बानी (बलिदान) की रस्मों के संबंध में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठकें कर रहे हैं, वहीं नगर निकाय भी ज़रूरी इंतज़ाम करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं.

इस बीच, बकरीद की क़ुर्बानी के लिए बकरियों के बाज़ार ज़िले भर में अलग-अलग जगहों पर लगने शुरू हो गए हैं. इस खास मौके पर चर्चा का विषय बन रही है, सलमान और शाहरुख नाम के बकरे. ऐसे में चलिए विस्तार से जाने आम बकरों से लेकर सलमान-शाहरुख नाम के बकरों की कीमत कितनी है.

आम बकरों की कीमत

आम बकरों की क़ीमत ₹20,000 से ₹50,000 के बीच है. यह आंकड़ा पिछले साल के मुक़ाबले 20 से 30 प्रतिशत ज़्यादा होने का अनुमान है. हालांकि, बाज़ार में लगभग ₹1,00,000 की क़ीमत वाले बकरे भी उपलब्ध हैं.

सलमान और शाहरुख नाम की बकरों की कीमत

लोगों का ध्यान खींचने के लिए, कई व्यापारियों ने अपनी बड़े बकरों के नाम सलमान और शाहरुख रखे हैं. इनमें से कुछ खास बकरे की क़ीमत ₹60,000 से ₹100,000 के बीच है. हालांकि, इस साल बकरे की क़ीमतों में 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण, खरीदार फ़िलहाल बाज़ारों में अपेक्षाकृत कम संख्या में आ रहे हैं. फिर भी, व्यापारियों को उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी.

बकरों की बिक्री जो बकरीद की क़ुर्बानी के लिए मुख्य जानवर हैं, बाज़ारों में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. फ़िलहाल, सबसे ज़्यादा बिक्री नहटौर के सराय राजब अली इलाक़े में स्थित एक खुले मैदान में दर्ज की जा रही है. इस इलाक़े के व्यापारी आम तौर पर इन बकरियों को पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों से पहले ही ख़रीद लेते हैं, और फिर उन्हें यहां बिक्री के लिए लाते हैं.

बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की प्रशासन की तैयारियां

प्रशासन ने बकरीद को शांतिपूर्ण तरीक़े से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें शहरी इलाक़ों और मिश्रित आबादी वाले गांवों, दोनों जगहों पर बैठकें कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह त्योहार आपसी सद्भाव के साथ मनाया जाए.