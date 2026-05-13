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Vijay Mishra News: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद की सजा, कचहरी परिसर में छात्र की हत्या में थे आरोपी

Vijay Mishra Latest News: 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या हुई थी. मृतक के भाई श्याम नारायण ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में विजय मिश्रा सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

By: Hasnain Alam | Published: May 13, 2026 10:05:55 PM IST

पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा
पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा


Vijay Mishra Case: उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा सहित चार लोगों को प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जज योगेश कुमार ने पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को उम्रकैद की सजा सुनाई.

गौरतलब है कि 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या हुई थी. मृतक के भाई श्याम नारायण ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इस तरह 46 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.

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जमानत कराने जिला कोर्ट आए थे प्रकाश नारायण पांडेय 

यूनिवर्सिटी छात्र प्रकाश नारायण पांडेय अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत कराने जिला कोर्ट आए थे. संतराम और बलराम से प्रकाश नारायण पांडेय की दुश्मनी थी.

आरोप है कि संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने मिलकर गोली मारकर प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या कर दी थी. गोलीबारी में पांच अन्य लोगों को भी गोली लगी थी. जिस दिन गोली मारी गई थी उसी दिन प्रकाश नारायण पांडेय का जन्म दिन भी था. 

पहले से जेल में बंद हैं विजय मिश्रा

विजय मिश्रा पहले से ही आगरा जेल में बंद हैं. वहीं तीनों अन्य आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. 

फैसला सुनाए जाने के लिए कड़ी सुरक्षा में बाहुबली विजय मिश्रा को कचहरी परिसर में लाया गया था. फैसला सुनाए जाने के चलते कचहरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था.

सजा का ऐलान होने पर अवाक रह पूर्व बाहुबली विधायक

कोर्ट में सजा का ऐलान होते ही पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अवाक रह गए. सजा का ऐलान होते वक्त विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा और बेटी अधिवक्ता रीमा मिश्रा भी मौजूद थी.

Tags: prayagraj newsUP NewsVijay Mishra
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