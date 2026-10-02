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Bahraich Crime: 17 साल छोटे प्रेमी संग होटल के कमरे में महिला, 9 दिन तक बाहर नहीं निकले दोनों… Room No. 201 में ऐसा क्या चल रहा था?

UP Crime:बहराइच के होटल में महिला और 17 साल छोटे युवक ने पति-पत्नी बनकर कमरा लिया था. पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला; सोशल मीडिया Reel और दोनों के रिश्ते से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है.

By: Kajal Jain | Last Updated: October 2, 2026 6:06:53 PM IST

Bahraich Crime: 17 साल छोटे प्रेमी संग होटल पहुंची महिला, बाहर नहीं निकले दोनों... 9 दिन बाद तोड़ा दरवाजा तो उड़े होश! 201 में ऐसा क्या हुआ था?
Bahraich Crime: 17 साल छोटे प्रेमी संग होटल पहुंची महिला, बाहर नहीं निकले दोनों... 9 दिन बाद तोड़ा दरवाजा तो उड़े होश! 201 में ऐसा क्या हुआ था?


UP Crime: उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के अवध कैलाश होटल में एक ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक होटल के कमरे में एक महिला अपने 17 साल छोटे प्रेमी के साथ ठहरी हुई थी. 22 सिंतबर को दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताकर होटल में बुकिंग कराई थी. होटल स्टाफ को बताया था कि वे प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में आए हैं. लगातार कई दिनों तक कमरे में कोई सुगबुगाहट न होने और भोजन के लिए भी ऑर्डर न आने पर स्टाफ को शक हुआ. गुरुवार शाम को जब बहराइच पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देख पुलिस के भी होश उड़ गए. 

महिला का शव दुपट्टे के फंदे से और युवक का शव तौलिये से बने फंदे से लटक रहा था. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि गौतमबुद्धनगर की रहने वाली दो बच्चों की मां और श्रावस्ती के रहने वाले युवक के बीच प्रेम संबंध थे. इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की हर एंगल से गहनता से जांच कर रही है.

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होटल के कमरे में 9 दिन तक बंद, जब दरवाजा टूटा तो…

बहराइच के जिला अस्पताल के ठीक सामने स्थित अवध कैलाश होटल में यह पूरी घटना घटी. 22 सितंबर को पिंकी(46 वर्ष) और रिंकू (27 साल) पति-पत्नी बनकर इस होटल के रूम नंबर 201 में दाखिल हुए थे. होटल स्टाफ के मुताबिक, शुरुआती दिनों के बाद दोनों ने कमरे से बाहर निकलना कम कर दिया था और न ही खाने-पीने का कोई आर्डर दिया था. जब गुरुवार की शाम तक कमरे के भीतर से कोई हरकत नहीं हुई और बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो होटल प्रबंधन ने अनहोनी की आशंका में कोतवाली पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब दरवाजा तोड़ा, तो दोनों के शव पंखे से लटके हुए मिले.

इंस्टाग्राम रील और प्रेम प्रसंग की चौंकाने वाली परतें

जांच के दौरान पुलिस ने जब मृतक रिंकू के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, तो शुक्रवार को एक बेहद दिलचस्प और अहम सुराग हाथ लगा. रिंकू के इंस्टाग्राम पर एक हरियाणवी गाने के साथ एक रील अपलोड मिली थी, जिसे मरने से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को उसी होटल के कमरे में शूट किया गया था. इस रील में रिंकू और पिंकी दोनों नजर आ रहे थे और दोनों काफी सहज दिखाई दे रहे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस कमरे में वे वीडियो बना रहे हैं, अगले ही दिन वहां उनकी लाशें मिलने वाली हैं.

बच्चों और जेवरात छोड़कर भागी थी महिला

घटना की सूचना मिलने पर मृतका पिंकी के पति विजय शर्मा भी बहराइच पहुंच गए. विजय ने पुलिस को बताया कि रिंकू उनके घर के सामने ही किराए पर रहता था और शुरुआत में वह पिंकी को अपनी बहन मानता था. लेकिन धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ गईं. विजय का आरोप है कि 14 सितंबर को पिंकी घर से एक लाख रुपये नकद और करीब तीन लाख रुपये के गहने लेकर अचानक गायब हो गई थी, जिसका फोन शाम से ही स्विच ऑफ आ गया था. इसके बाद 30 सितंबर को रिंकू के फोन से कॉल करके 80 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि पैसे मिलने पर वह नोएडा छोड़ देगा.

युवक ने शादी के बाद उठाया था कदम

दूसरी ओर, मृतक रिंकू के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. रिंकू के पिता पतिराम यादव और चचेरे भाई राम प्रगत ने बताया कि रिंकू नोएडा में कॉन्ट्रैक्ट लाइनमैन के रूप में काम करता था. हैरानी की बात यह है कि इसी साल 11 जुलाई को ही रिंकू की शादी हुई थी और अभी उसकी विदाई की रस्म भी पूरी नहीं हुई थी. वह 1 अगस्त को वापस नोएडा काम पर लौट गया था. परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी कि रिंकू का किसी अन्य महिला के साथ कोई संबंध चल रहा है. बहराइच पुलिस और फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया.

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Tags: UP Crime
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