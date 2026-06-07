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Bahraich: चलती बाइक पर बाघ ने कर दिया दंपति पर हमला, पति ने किसी तरह बचाई पत्नी की जान, हालत गंभीर

Bahraich, UP: बहराइच के कतरनियाघाट वन्यजीव प्रभाग में एक बाघ ने अचानक बाइक से जा रहे पति-पत्नी पर धावा बोल दिया. हमले के दौरान बाइक सवार व्यक्ति की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं पत्नी को बचाने के लिए उनके पति बाघ से भिड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें भी काफी चोटें आयी हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 7, 2026 7:15:02 PM IST

चलती बाइक पर बाघ ने कर दिया दंपति पर हमला (Image: AI generated)
चलती बाइक पर बाघ ने कर दिया दंपति पर हमला (Image: AI generated)


Bahraich, UP: बहराइच के कतरनियाघाट वन्यजीव प्रभाग में एक बाघ ने अचानक बाइक से जा रहे पति-पत्नी पर धावा बोल दिया. रविवार को दोपहर में बिछिया बैरियर से करीब सौ मीटर दूर जब दंपति पुलिया के पास से गुजर रहे थे, उसी वक्त ये हमला हुआ.

हमले के दौरान बाइक सवार व्यक्ति की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं पत्नी को बचाने के लिए उनके पति बाघ से भिड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें भी काफी चोटें आयी हैं.  

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क्षेत्र में दहशत का माहौल 

जानकारी के अनुसार कारीकोट-नरायनटाड़ा गांव निवासी जनार्दन (40) और उनकी पत्नी सुशीला (30) रविवार को दोपहर में बाइक से बिछिया होते हुए मिहींपुरवा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक बाघ पुलिया के पास घात लगाए हुए बैठा था. जैसे ही जनार्दन और सुशीला पुलिया के पास से गुजरे बाघ ने अचानक से बाइक पर झपट्टा मार दिया. अचानक हुए हमले से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई वहीं दूसरी ओर बाघ का पंजा लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जैसे ही जनार्दन ने बाघ को पत्नी पर हमला करते देखा वो तुरंत बाघ से भिड़ गए.

बाघ ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय मार्ग से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और शोर बढ़ने लगा, बाघ तुरंत घने जंगलों में गायब हो गया. घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहींपुरवा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दंपती को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. 

वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची 

घटना की सूचना मिलते ही कतर्नियाघाट वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ के निर्देश पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई. वन दारोगा राधेश्याम, वन रक्षक संतोष कुमार तथा सुजौली पुलिस की टीम ने बिछिया बैरियर पर मोर्चा संभाल लिया, जिससे बाघ अब किसी राहगीर पर हमला न कर सके. राहगीरों को भी सतर्क किया जा रहा है और जंगल से सटे मार्गों पर उनसे विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी है.

Tags: BahraichUP News
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