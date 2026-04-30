Home > उत्तर प्रदेश > बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर

बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर

Bahraich News: घटना करने के लिए जब कुत्ता घरों के आंगन में सो रहे लोगों पर टूट पड़ा. कुत्ते के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 11:52:19 PM IST

बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला
बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला


Bahraich Stray Dog Attack: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्कापुरवा गांव में एक आवारा कुत्ते के हमले से सात लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार के बीती रात करीब 2:30 बजे हुई. घटना करने के लिए जब कुत्ता घरों के आंगन में सो रहे लोगों पर टूट पड़ा. कुत्ते के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

आवारा कुत्ते ने काटकर कई को किया घायल

आवारा कुत्ते ने सबसे पहले आंगन में सो रही 45 वर्षीय शिव कुमारी पत्नी कैलाश के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई. इसके बाद उसने 48 वर्षीय समसुल्लका, 30 वर्षीय मीरा देवी और उनके 8 वर्षीय बेटे अंकित, 38 वर्षीय बंशीलाल, 13 वर्षीय गजरिया देवी और 5 वर्षीय चनटी देवी पुत्री बाबादीन को काटकर घायल कर दिया.

You Might Be Interested In

घटना के बाद गांव में दहशत 

सभी पीड़ित अपने घरों में सो रहे थे तभी उन पर हमला हुआ. घटना के बाद गांव में दहशत से अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों और परिजनों ने किसी तरह कुत्ते से लोगों को बचाया और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया.

प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर रूप से घायल शिव कुमारी को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार सीएचसी शिवपुर में जारी है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Bahraich NewsDog Bite Incident UPStray Dog Attack IndiaVillage Attack News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर
बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर
बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर
बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, 7 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर