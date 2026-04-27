Bahraich Road Accident: बहराइच में दिल दहला देने वाला हादसा, दो लोगों की हुई दर्दनाक मौत; जिंदा जल गए चालक

Bahraich Road Accident: बहराइच यूपी के बहराइच में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां पर दो वाहन चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे में ट्रेलर का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है. हाईवे पर दौड़ रहे एक पिकअप को बचाने के प्रयास में डीसीएम और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे चालक केबिन में फंस गए और जिंदा जल गए. डीसीएम में मशीनरी का सामान और ट्रेलर में सीमेंट लदा हुआ था.

आग पर काबू पा लिया गया

दरगाह थानाध्यक्ष रामज्ञा सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दोनों चालकों की मौत हो चुकी थी. थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रेलर चालक की पहचान जीतलाल यादव निवासी प्रयागराज के रूप में हुई है. वही दूसरे चालक की पहचान बुरी तरह से जल जाने के कारण अभी नहीं हो सकी है.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे में ट्रेलर का खलासी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

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