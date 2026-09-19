UP: महिला डॉक्टर के नाम से बनाया फर्जी फेसबुक आईडी, फिर मांगी युवती की तस्वीर और करने लगा… पुलिस ने किया गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर महिला डॉक्टर के नाम से फर्जी आईडी बनाकर एक महिला को वजन कम करने और स्लिम-फिट रखने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया. आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें हासिल करने के बाद ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ठगे. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद की हैं. इसके अलावा पुलिस ने 2.50 लाख रुपये नकद और कथित तौर पर ठगी की रकम से खरीदे गए सामान को भी जब्त किया है.

पुलिस के अनुसार, दरगाह थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस उपाधीक्षक एनडी मिश्रा से शिकायत की थी कि एक व्यक्ति ने उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपये की ठगी की है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मामला साइबर ब्लैकमेलिंग से जुड़ा सामने आया.

महिलाओं को भेजता था फ्रेंड रिक्वेस्ट

जांच में पुलिस को पता चला कि हिमांशु तायल नाम के युवक ने कथित तौर पर एक महिला डॉक्टर के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी. इसी आईडी से उसने महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को वजन कम करने और स्लिम-फिट रखने का झांसा दिया और इसी बहाने उसकी नग्न तस्वीर हासिल कर ली.

तस्वीर मिलने के बाद आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर महिला से 10 लाख रुपये की मांग की. इसके बाद उसने कथित तौर पर पीड़िता से 5 लाख 20 हजार रुपये ऐंठ लिए.

दोबारा पैसे मांगने पर पुलिस से की शिकायत

आरोपी द्वारा दोबारा बाकी रकम की मांग किए जाने के बाद पीड़िता अपने पति के साथ पुलिस उपाधीक्षक के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने फेसबुक आईडी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की.

सर्विलांस और तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को कथित फर्जी फेसबुक अकाउंट के पीछे दरगाह इलाके के हिमांशु तायल के शामिल होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

2.50 लाख नकद और सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता से ठगी गई 5.20 लाख रुपये की रकम में से 2.50 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा कथित तौर पर ठगी के बाकी पैसों से खरीदा गया एयर कंडीशनर और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें भी बरामद की हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.