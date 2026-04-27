Bahraich Dead Body Case: बहराइच में रहस्यमयी मौत, नहर किनारे पड़ा मिला युवक का शव; फॉरेंसिक जांच शुरू

Bahraich Dead Body Case: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में एक दर्दनाक मामला सामने आया है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया, ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना शुरू कर दी है.

बहराइच में रहस्यमयी मौत

पूरा मामला बहराइच जिले के हरदी इलाके के महसी कस्बा स्थित नहर के किनारे सोमवार को एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया. चेहरे व सिर पर चोट के निशान पाए गए. पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की है.

परिजनों में मचा कोहराम

महसी टेपरा गांव निवासी 40 वर्षीय इंद्रसेन टेंट लगाने का कार्य करता था. देर रात वह बड़रिया से घर के लिए निकला. भोर में ग्रामीणों को शव पड़ा दिखाई दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए. मृतक अपने पीछे तीन नाबालिक बेटियां व पत्नी को छोड़ गया. एसओ आलोक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा. युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

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