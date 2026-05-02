Bahraich car fire: बहराइच में बीच सड़क पर आग का गोला बनी ग्राम विकास अधिकारी की कार, बाल-बाल बचे अधिकारी

Bahraich car fire: उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ब्लॉक जा रहे एक ग्राम विकास अधिकारी की कार अचानक बीच सड़क पर आग का गोला बन गई. घटना के दौरान अधिकारी ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दहशत में हैं.

चलती कार में अचानक लगी आग

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला बहराइच जनपद का है. श्रावस्ती जिले के इकौना ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राकेश वर्मा अपनी कार से बहराइच से इकौना की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार पूरी तरह जलने लगी.

अधिकारी ने कूदकर बचाई जान

घटना के दौरान स्थिति इतनी भयावह हो गई कि राकेश वर्मा को तुरंत कार से बाहर निकलना पड़ा. उन्होंने किसी तरह खुद को सुरक्षित बाहर निकाला और बड़ी अनहोनी से बच गए. घटना के समय आसपास मौजूद लोग भी सहम गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि यह घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास हुई. इस दौरान कार में लगी आग का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब तेजी से फैल रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है.

भीषण गर्मी को बताया जा रहा कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, भीषण गर्मी के चलते इन दिनों वाहनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं. अत्यधिक तापमान के कारण वाहन के इंजन या वायरिंग सिस्टम में खराबी आने से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं. इस घटना में जहां एक ओर ग्राम विकास अधिकारी की जान बाल-बाल बच गई, वहीं दूसरी ओर कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कि समय रहते अधिकारी कार से बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

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