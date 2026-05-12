UP Crime: बहराइच में प्रेमी के घर चली गई बेटी, वापस लौटी तो पिता ने ही किया कांड, रात भर उसके….

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बहराइच से पिता द्वारा बेटी की हत्या का मामला सामने आया है. पूरा मामला जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है. बताया जा रहा है कि बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने रात में सोते समय उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद वह शव के बगल में ही सो गया. इस मामले में पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर लिया है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

परिजनों का आरोप है कि 17 साल की नाबालिग लड़की का युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों का करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. यह बात पिता को पता चली तो उसने इसका विरोध करते हुए युवक से न मिलने की बात कही थी.

युवक के घर चली गई थी लड़की

बताया जा रहा है कि इसके बाद भी सोमवार को लड़की युवक के घर जा पहुंची. काफी देर तक लड़की जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने लड़कीको बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

लड़की की मां ने पुलिस से क्या कहा?

आरोप है कि इसके बाद नाराज पिता ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी. मां जब अपनी बेटी को सुबह जागने पहुंची तो उसे मृत अवस्था में पाया. फिर मामले की सूचना पुलिस को दी गई. परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति ने ही उसकी बेटी की हत्या की है, जिस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. आगे की विधिक करवाई की जा रही है.