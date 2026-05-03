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Bahraich news: बहराइच में नल पर पानी पी रहे 8 साल के मासूम पर कुत्ते का हमला,  परिजनों ने लाठी-डंडों से बचाई जान

Bahraich news: बहराइच के दरगाह क्षेत्र में नल पर पानी पी रहे 8 वर्षीय बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया. परिजनों ने लाठी-डंडों से बच्चे को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 3:05:56 PM IST

बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, बच्चा घायल
बहराइच में आवारा कुत्ते का हमला, बच्चा घायल


Bahraich news: यूपी के बहराइच जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. दरगाह थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया. बच्चा घर के बाहर नल पर पानी पी रहा था, तभी अचानक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. परिवार के सदस्यों ने लाठी-डंडे लेकर दौड़कर बच्चे को बचाया और उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बहराइच जनपद में इन दिनों कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है.

नल पर पानी पीते समय हुआ हमला

यह घटना जहौरा ग्राम में हुई, जहां के निवासी का 8 वर्षीय बेटा अमन घर से कुछ दूरी पर लगे नल पर पानी पीने गया था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. हमले में अमन के हाथ और पैर में गहरे घाव हो गए, जिससे वह दर्द से चीखने लगा. अमन की चीख सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और लाठी-डंडे लेकर कुत्ते को भगाया. इसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

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जिला अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

घायल अमन को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है. चिकित्सकों के अनुसार, बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. लोगों ने स्थानीय प्रशासन से गांव में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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Tags: Bahraich NewsDog Attack
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