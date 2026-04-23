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Bahraich news: बहराइच में बार-बालाओं के डांस पर बवाल, दूल्हा समेत परिवार के चार लोग घायल

Bahraich news: बहराइच के रिसिया क्षेत्र में गौना समारोह के दौरान बार-बालाओं के डांस को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया. इस घटना में दूल्हा समेत एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए. पुलिस ने मामले को आपसी विवाद बताते हुए जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 23, 2026 12:09:56 PM IST

बार-बालाओं के डांस पर भिड़े दो पक्ष,
बार-बालाओं के डांस पर भिड़े दो पक्ष,


Bahraich news: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक शादी समारोह के दौरान बार-बालाओं के डांस कार्यक्रम ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें दूल्हा समेत एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए.  घायलों में पिता-पुत्र समेत चार लोग शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना लालपुर मीरामऊ गांव में हुई. गांव के निवासी माता प्रसाद के बेटे प्रभु का गौना था, जिसके उपलक्ष्य में परिवार ने एक डांस कार्यक्रम का आयोजन किया था.

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नर्तकियों के साथ नाचने को लेकर हुआ विवाद

कार्यक्रम के दौरान गांव के ही हिरन और दीना नाथ के परिवार के कुछ युवक नर्तकियों के साथ नाचने लगे. जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो बात बढ़ गई. नाराज युवकों ने परिवार के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मारपीट में माता प्रसाद, उनके बेटे प्रभु, पत्नी शांति और बेटी पूजा घायल हो गए.

पुलिस ने पहुंचकर संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. थाना प्रभारी ने बताया कि यह आपसी विवाद में हुई मारपीट का मामला है. पुलिस इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है. बताया जा रहा है कि बार-बालाओं के डांस के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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Tags: Bahraich Newsdance event violence india
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