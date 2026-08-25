UP: गांव के युवक से था महिला का संबंध, पति ने किया विरोध तो दोनों ने मिलकर… अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में सनसनीखेज असलम हत्याकांड मामले में सजा का एलान हो गया है. जिले की एक अदालत ने अपने पति की हत्या की आरोपी महिला और उसके प्रेमी को सोमवार को दोषी करार हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीशचंद्र शुक्ला ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को दरगाह शरीफ थानाक्षेत्र के सासापारा गांव में असलम का शव अपने घर में पाया गया था.

उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्ज मुकदमे में असलम की पत्नी आशिया उर्फ जरीना और गांव के ही सोनू उर्फ मुनव्वर को आरोपी बनाया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार आशिया के सोनू के साथ प्रेम संबंध थे और पति असलम इसका विरोध करता था. इसी वजह से दोनों ने मिलकर असलम की हत्या कर दी थी.

पुलिस ने एक मई 2021 को दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार

गिरीशचंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने एक मई 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त रक्तरंजित दुपट्टा भी बरामद किया गया था. उन्होंने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 11 जून 2021 को आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था. कोर्ट ने 12 जुलाई 2021 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए थे.

कोर्ट ने दोनों पर दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने आशिया उर्फ जरीना और सोनू उर्फ मुनव्वर को हत्या का दोषी ठहराते हुए सोमवार को दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.