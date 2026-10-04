Bahraich: पिंकी की बेवफाई से टूटा था विजय, शव तक लेने से कर दिया था इनकार! फिर पुलिस की तरकीब से ऐसे हुआ अंतिम संस्कार

Pinky Rinku Death Case: उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला की मौत की कहानी का सबसे मार्मिक अध्याय उसकी मौत के बाद सामने आया. होटल के कमरे में अपने से करीब आधी उम्र के रिंकू के साथ मृत मिली पिंकी का शव लेने से उसके पति विजय शर्मा ने इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिसकर्मी ही शव को अपने वाहन से त्रिमुहानी घाट लेकर पहुंचे. पिंकी को अंतिम सफर में अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ. हालांकि, पुलिसकर्मी विजय को किसी को किसी तरह चिता तक लेकर पहुंचे और आखिरकार पति ने ही पत्नी को मुखाग्नि दी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें बहराइच के इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ.

14 सितंबर को घर से निकली थी पिंकी

गौतमबुद्ध नगर की रहने वाली 46 साल की पिंकी शादीशुदा थी. उसके पति विजय शर्मा कैटरिंग का काम करते हैं. परिवार में एक 10 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है. पति विजय के मुताबिक, 14 सितंबर को पिंकी घर से निकली थी. उनका दावा है कि वह अपने साथ करीब 1 लाख रुपये नकद और जेवर समेत लगभग तीन लाख रुपये का सामान लेकर गई थी. उसी शाम करीब 6 बजकर 11 मिनट पर पिंकी का फोन बंद हो गया.

रिंकू से कैसे हुई पहचान?

श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना इलाके का रहने वाला 27 साल का रिंकू बिजली मैकेनिक और लाइनमैन का काम करता था. विजय के मुताबिक, रिंकू अगस्त में उनके घर के सामने किराये पर रहने आया था. विजय का दावा है कि घर आने-जाने के दौरान पिंकी ने रिंकू को मुंह बोला भाई बना लिया था. उन्होंने यहां तक बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर उनकी मौजूदगी में पिंकी ने रिंकू को राखी बांधी थी.

22 सितंबर को बहराइच के होटल में पहुंचे

पुलिस के मुताबिक, पिंकी और रिंकू 22 सितंबर को बहराइच पहुंचे थे. दोनों ने शहर के अवध कैलाश होटल में कमरा नंबर 201 लिया. होटल कर्मचारियों को दोनों ने बताया था कि प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में आए हैं.

होटल स्टाफ के मुताबिक, दोनों ने सुबह नाश्ता किया था. इसके बाद कमरे से खाने-पीने का कोई ऑर्डर नहीं आया. इसी बात से कर्मचारियों को संदेह हुआ.

30 सितंबर को फोन पर 80 हजार रुपये की मांग

पिंकी के पति विजय ने दावा किया कि 30 सितंबर को रिंकू के फोन से उन्हें कॉल आया था. कॉल में 80 हजार रुपये ऑनलाइन भेजने की बात कही गई थी और कहा गया था कि इसके बाद पिंकी को नोएडा वापस छोड़ दिया जाएगा. इस घटना के बाद दोनों के मोबाइल फोन फिर से बंद हो गए.

रात करीब 8 बजे खुला राज़

होटल स्टाफ के मुताबिक, दोनों के कमरे से गतिविधि नहीं देखने पर संदेह बढ़ा. करीब रात 8 बजे पुलिस को सूचना दी गई. पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर पिंकी और रिंकू के शव फंदे से लटके मिले. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

रिंकू की शादी भी इसी साल हुई

रिंकू के चचेरे भाई राम प्रगट यादव के मुताबिक, रिंकू की शादी इसी साल 11 जुलाई को हुई थी, लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं हुई थी. वह 1 अगस्त को नोएडा काम के लिए चला गया था.

सीओ नारायण दत्त मिश्रा के मुताबिक, कमरे की जांच के दौरान कोई खुदकुशी का नोट नहीं मिला. उन्होंने कहा कि इसी वजह से दोनों ने आत्महत्या क्यों की, इसका साफ कारण सामने नहीं आया है. परिवार के लोगों ने भी दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है. होटल के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और पुलिस दूसरे संभावित एंगल से भी जांच कर रही है.