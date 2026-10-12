UP Crime: ‘मां की हालत खराब है, अस्पताल छोड़ दो…’ कहकर मांगी लिफ्ट, बनाए आपत्तिजनक VIDEO और… वसूलने लगे 50,000!

Bagpat Crime: किसी की मदद करना एक शख्स को इतना भारी पड़ा कि वह खुद अपराधियों के जाल में फंस गया. उत्तर प्रदेश के बागपत के बरौट में बड़ी चालाकी से एक शातिर गिरोह ने यह कहकर लिफ्ट मांगी कि अस्पताल में उसकी मां की मौत होने वाली है और उसे तुरंत पहुंचना है. जैसे ही पीड़ित ने दया दिखाते हुए उसे गाड़ी में बिठाया, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद आरोपियों ने एक गुप्त जगह पर ले जाकर पीड़ित का जबरन आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर भारी-भरकम पैसों की वसूली की. इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

अस्पताल में मां की तबियत का बहाना देकर मांगी लिफ्ट

यह पूरी घटना तब शुरू हुई जब पीड़ित अपनी गाड़ी से जा रहा था. तभी घट्टा बाजार से महावीर मार्ग नई मंडी मोड़ पर शातिर ने उसे रोका और बेहद घबराहट का नाटक करते हुए कहा कि अस्पताल में उसकी मां की हालत बेहद गंभीर है और वह मरने वाली है. उसने पीड़ित से मदद की गुहार लगाते हुए अपनी मजबूरी बताई. दयालु स्वभाव के कारण पीड़ित ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी. लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जिस शख्स की मदद कर रहा है, वह एक शातिर क्रिमिनल है जो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने की साजिश रच चुका था.

किडनैपिंग और बंधक बनाकर टॉर्चर

गाड़ी में बैठने के कुछ ही देर बाद आरोपी ने अपने साथियों को फोन लगाया और रास्ते में बुला लिया. उन सबने मिलकर पीड़ित को गनपॉइंट या जबरन काबू में कर लिया और उसका अपहरण (किडनैपिंग) कर लिया. वे पीड़ित को किसी सुनसान जगह या फ्लैट पर ले गए, जहां उसे बंधक बना लिया गया. आरोपियों ने वहां न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसके कपड़े उतरवाकर एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो शूट कर लिया. इस दौरान आरोपियों ने उसकी प्राइवेसी और सम्मान को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया ताकि वे इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए कर सकें.

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूली

बंधक बनाने के बाद आरोपियों ने अपना असली रंग दिखाया. उन्होंने शूट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया या परिवारवालों के पास वायरल करने की धमकी दी. आरोपियों ने पीड़ित से 50,000 रुपये की मोटी रकम की डिमांड की. अपनी इज्जत और जान बचाने के डर से पीड़ित ने किसी तरह 11,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाए. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उससे फोन छीना गया और 2 युवक जन सेवा केंद्र के जरिए मोबाइल से पैसे निकालकर वापस आए. पैसे मिलने के बाद आरोपी उसे धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो परिणाम बहुत भुगतने होंगे.

पुलिस एक्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी

पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना की शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर मुख्य आरोपी और उसके साथियों को दबोच लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उनके पास से वसूली गई रकम व वीडियो बनाने वाले मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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