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23 सेकंड का VIDEO और बच्चे की चीखें… तमाशबीन बनी रही जनता! बीच बाजार भड़की महिला ने बाल खींचकर घुमाया, ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़!

UP News: बागपत के बड़ौत में बच्चे की पिटाई का 23 सेकंड का वीडियो सामने आया है. लड़की बच्चे को थप्पड़ मारती और बाल खींचती दिख रही है. जानिए मोबाइल चोरी के आरोप से जुड़ा पूरा मामला.

By: Kajal Jain | Published: October 13, 2026 11:57:36 AM IST

23 सेकंड का VIDEO और बच्चे की चीखें... तमाशबीन बनी रही जनता, भड़की महिला ने बाल खींचकर घुमाया, ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़!
23 सेकंड का VIDEO और बच्चे की चीखें... तमाशबीन बनी रही जनता, भड़की महिला ने बाल खींचकर घुमाया, ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़!


UP News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी चौपला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुस्से से लाल महिला एक लड़के की जमकर पिटाई करती नजर आ रही है. आरोप है कि इस लड़के ने महिला का मोबाइल फोन चुरा लिया था, लेकिन जब महिला ने अपना फोन वापस बरामद कर लिया, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा. भीड़भाड़ वाले बाजार के बीचों-बीच महिला ने उस लड़के के बाल पकड़कर उसे नीचे झुकाया और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. लड़का दर्द से चीखता और खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वीडियो में यह भी सामने आया कि लड़का किसी नशे की लत में था. हालांकि आसपास खड़े लोग इस तमाशे को देखते रहे और कुछ लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड करने में व्यस्त रहे. इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले वाकये ने सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही है.

सरेआम बाजार में हाईवोल्टेड ड्रामा

बड़ौत के व्यस्त बाजार में अचानक से अफरातफरी मच गई जब एक महिला ने खुलेआम एक लड़के की धुनाई शुरू कर दी. लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि माजरा क्या है, लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि यह पूरा ड्रामा मोबाइल चोरी के शक और उसकी बरामदगी से जुड़ा हुआ था. बाजार की भीड़ के बीच बिना किसी डर के महिला का यह रूप देख हर कोई हैरान रह गया.

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बालों से खींचकर की ताबड़तोड़ पिटाई

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने लड़के के दोनों हाथों से बाल पकड़ रखे थे और उसके सिर और चेहरे पर लगातार थप्पड़ बरसा रही थी. लड़का बचने की लाख कोशिश करता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन महिला पर गुस्से का ऐसा भूत सवार था कि उसने किसी की एक नहीं सुनी. आसपास खड़े कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश भी की, पर महिला अपनी जिद पर अड़ी रही.

तमाशबीन बने लोग, रिकॉर्ड करने लगे वीडियो

हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बीच बाजार में मौजूद लोग केवल तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे. किसी ने भी आगे बढ़कर उस महिला को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि कई लोग अपने मोबाइल निकालकर इस शर्मनाक घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने में लगे रहे. सोशल मीडिया पर यही लापरवाही और संवेदनहीनता अब चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

पुलिस ने बताया वीडियो के पीछे का सच

वीडियो के तूल पकड़ने के बाद बागपत पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसका संज्ञान लिया. पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह घटना 12 सितंबर की है और आरोपी लड़का नशे का आदी बताया जा रहा है. हालांकि, पिटाई करने वाली महिला की पहचान अभी तक पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो पाई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और जल्द ही महिला की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- Train Viral Video: ट्रेन से खिड़की से मोबाइल झपटना पड़ा भारी! चलती रेल की खिड़की से लटका रहा चोर, यात्रियों ने नहीं छोड़ा हाथ, फिर जो हुआ…

Tags: UP News
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