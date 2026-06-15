प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर आशिक ने भी दिया धोखा, ढाई लाख रुपये लेकर हो गया फरार

Baghpat News, Up: किसान सचिन डागर की हत्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है. हत्याकांड का मुख्य आरोपी सोनू मर्चेंट नेवी का फर्जी जवान निकला. उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मर्चेंट नेवी की ड्रेस पहनई हुई प्रोफाइल फोटो लगा रखी थी और महिला व युवतियों को मर्चेंट नेवी में जवान बताकर प्रेम जाल में फंसाता था.

इसके अलावा वह महिलाओं को नौकरी लगवाने का झांसा भी देता था. उसने किसान सचिन की पत्नी को भी इसी तरह प्रेम जाल में फंसाया था. हत्या करने के बाद अपनी प्रेमिका और किसान की पत्नी रचना से ढाई लाख रुपये लेकर फरार हो गया.

क्या है पूरा मामला

बागपत के गाँव नौरोजपुर गुर्जर निवासी सचिन डागर की 12 जून की रात तकिए से मुंह दबाकर और गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड का पता सीसीटीवी के फुटेज सामने आने के बाद चला था. सचिन के भाई नवीन कुमार ने हत्या होने के बाद रचना (सचिन की पत्नी) और एक अन्य युवक सोनू के खिलाफ बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली तो हत्या के सबूत मिले.

जांच के बाद पुलिस ने रचना को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने दावा किया कि पत्नी के अनैतिक संबंध का विरोध करने पर रचना ने खीर में नींद की गोली डालकर सचिन को खिलाई थी. इसके बाद अपने प्रेमी सोनू के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर व गला घोंटकर अपने पति की हत्या कर दी थी. सोनू जाते समय घर में रखे हुए ढाई लाख रुपये रचना से लेकर चला गया था. कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि रचना की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तकिया बरामद किया गया है.

सोनू की दबिश के लिए लगी है पुलिस

हत्या के दूसरे आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. वह रचना से रुपये लेकर फरार हो गया है. वहीं पुलिस ने जब ग्रामीणों से सोनू के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि आरोपित सोनू मर्चेंट नेवी में नहीं है. बता दें कि सोनू खुद को मर्चेंट नेवी का जवान बताकर युवतियों और महिलाओं को सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाता था. वह लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी करता था. पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश जारी है.