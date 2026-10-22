UP Crime: रामलीला देखने निकला पति, सुबह खेत में मिली लाश; जैसे ही सामने आए WhatsApp चैट के स्क्रीनशॉट, खुल गए पत्नी के पुराने राज़!

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की बेहद खतरनाक प्लानिंग की. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी उर्मिला और उसके प्रेमी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, यह खौफनाक साजिश सिर्फ इसलिए रची गई थी ताकि दोनों मिलकर देहरादून में एक नई जिंदगी शुरू कर सकें.

रामलीला देखने गए पति की खेत में मिली लाश

घटना 18 अक्टूबर की है, जब प्रमोद नाम का शख्स घर से यह कहकर निकला था कि वह गांव में रामलीला देखने जा रहा है, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. अगली सुबह उसका शव उसके ही खेत में एक ट्यूबवेल के पास मिला, जिसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. जब पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू की, तो शक की सुई मृतक की पत्नी उर्मिला और सिकंदर पर जाकर टिक गई. सिकंदर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था और उसने प्रमोद की ही एक दुकान किराए पर ले रखी थी. जांच में सामने आया कि उर्मिला और सिकंदर के बीच अवैध संबंध थे, और उर्मिला का बेटा भी इस बात को जान चुका था.

नींद की गोलियां, सीसीटीवी में सेंध और WhatsApp लाइव अपडेट्स

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उर्मिला अपने प्रेमी सिकंदर के साथ देहरादून भागकर नई जिंदगी बसाना चाहती थी. इसी रास्ते के कांटे को हटाने के लिए दोनों ने प्रमोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. 18 अक्टूबर को उर्मिला ने सिकंदर को घर बुलाकर दो नींद की गोलियां दीं और उन्हें प्रमोद की शराब में मिलाने को कहा. सिकंदर ने गांव के प्राइमरी स्कूल के पास प्रमोद को शराब पिलाई और उसे ट्यूबवेल पर जाने को कहा. उर्मिला के निर्देशों के मुताबिक, सिकंदर ने रास्तों के सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए खेतों के रास्ते का इस्तेमाल किया.

ट्यूबवेल पर पहुंचकर सिकंदर ने शराब में नींद की गोलियां मिला दीं. जब प्रमोद नशे में धुत होने लगा, तो सिकंदर ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन प्रमोद ने विरोध किया. इसके बाद गुस्से में सिकंदर ने शराब की बोतल से प्रमोद के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. बोतल टूटने के बावजूद उसने टूटे हुए कांच से प्रमोद पर हमला जारी रखा और फिर उसके शरीर को घसीटकर 20-25 कदम दूर गन्ने के खेत में छिपा दिया. हत्या को अंजाम देने के बाद सिकंदर वापस रामलीला देखने चला गया.

पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी, मिला सबसे बड़ा सबूत

इस पूरी घटना के दौरान उर्मिला लगातार व्हाट्सएप पर सिकंदर से मैसेज करके अपडेट ले रही थी. हत्या को अंजाम देने के बाद जब सिकंदर ने उसे सब कुछ बता दिया, तो उर्मिला ने कहा कि वह उसका नंबर ब्लॉक कर देगी और जरूरत पड़ने पर खुद कॉन्टैक्ट करेगी. हालांकि, शातिर सिकंदर ने चैट डिलीट होने से पहले कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए थे. पुलिस ने जब तहकीकात की, तो यही चैट्स और डिजिटल एविडेंस इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सबसे बड़ा सबूत बने. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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