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पति की हत्या करने से पहले प्रेमी के साथ कमरे में बनाए संबंध, बेटा-बेटी ने खिड़की से देखा अंदर का नजारा

Baghpat Sachin Murder Case: 'पापा को मम्मी और एक अंकल ने तकिए से मुंह दबाकर मारा है.' यह खुलासा खिड़की से पूरा हत्याकांड देखने वाले बेटा-बेटी ने किया है.

By: JP Yadav | Published: June 30, 2026 1:18:40 PM IST

पति की हत्या करने से पहले प्रेमी के साथ कमरे में बनाए संबंध, बेटा-बेटी ने खिड़की से देखा नजारा
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Baghpat Sachin Murder Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुए सचिन हत्याकांड की परतें धीरे-धीरे खुल रही है. सचिन हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे बेटा-बेटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.दोनों बच्चों के मुताबिक, मां और अंकल (प्रेमी) ने तकिए से सचिन का मुंह दबाकर मार डाला. बच्चों का तो यहां तक कहना है कि पापा की हत्या करने से पहले मां ने प्रेमी के साथ कमरे में संबंध भी बनाए. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन भी सचिन ने पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया होगा, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. पुलिस ने हत्यारोपी रचना और उसके प्रेमी सोनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इस मामले में पुलिस अब बयान दर्ज कर रही है. 

पूरा मामला नौरोजपुर गुर्जर गांव के किसान सचिन से जुड़ा है. 8 वर्षीय बेटी और 7 साल के बेटे ने पिता सचिन की हत्या का पुलिस के समक्ष ऐसा खुलासा किया, जिससे पुलिस भी चौंक गई. बच्चों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पापा (सचिन) को मम्मी और एक अंकल ने तकिये से मुंह दबा दिया. यह बात बच्चों को कैसे पता चली? इस पर पुलिस का कहना है कि जब पापा सचिन की चीख निकली तो बेटा और बेटी की नींद टूट गई. इसके बाद दोनों कमरे की खिड़की से उन्होंने पूरा हत्याकांड देखा.

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पत्नी ने रात को बुलाया था प्रेमी को

यहां पर बता दें कि नौरोजपुर गुर्जर गांव के रहने वाले किसान सचिन को  12 जून की रात उसकी पत्नी रचना ने खीर में नशीली गोलियां मिलाकर खिलाई थीं. सचिन को जल्द ही नींद आ गई, जिसके बाद  पत्नी रचना ने मर्चेंट नेवी में सेकेंड क्लास इंजीनियर अपने प्रेमी सोनू को घर बुला लिया. आरोप है कि रचना ने रात में ही प्रेमी के साथ संबंध बनाए थे, इसके बाद सचिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि आवाज होने पर सचिन जाग गया तो पत्नी रचना और प्रेमी सोनू ने पहले तो तकिये से मुंह दबाया फिर गला घोंटकर उसको मार डाला. 

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बच्चों ने खिड़की से देखा मौत का नजारा

बताया जा रहा है कि पिता की हत्या दोनों बच्चों ने खिड़की से देखी. उससे बाहर झांककर देखा तो बरामदे में चारपाई पर लेटे हुए पापा के मुंह पर मम्मी व एक अंकल ने तकिया रखा हुआ था. दोनों तकिए से उनका मुंह दबा रहे थे. यह देखकर दोनों डरकर कमरे में अंदर जाकर लेट गए.

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बताया जा रहा है कि रचना और सोनू ने बतयाा कि सचिन की तबीयत खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय बिगड़ गई थी. शनिवार की सुबह, सचिन के भाई नवीन को रचना ने फोन कर बताया कि सचिन की तबीयत काफी खराब है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है.

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Tags: UP News
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