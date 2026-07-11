अब बिना इस चीज के नहीं होगा निकाह! यूपी के इस जिले में बदले नियम, दूल्हा-दुल्हन को पहले करना होगा ये काम

Baghpat Nikah Rule: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निकाह की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण और चर्चित फैसला लिया गया है. अब पहले की तरह सीधे निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा. निकाह से पहले दूल्हा और दुल्हन पक्ष को अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए स्टाम्प पेपर पर कानूनी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके बाद ही इमाम या मौलाना निकाह पढ़ाएंगे. यह निर्णय हाल के वर्षों में सामने आए विवादों, छिपाई गई वैवाहिक जानकारी और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए लिया गया है. उलेमाओं का मानना है कि इस नई व्यवस्था से निकाह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और विवादों से मुक्त हो सकेगी.

बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

जानकारी के अनुसार, खिदमत सोसायटी और जमीअत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें निकाह प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में मौजूद सभी उलेमाओं और धार्मिक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि भविष्य में कोई भी इमाम या मौलाना तब तक निकाह नहीं पढ़ाएगा, जब तक दोनों पक्ष निर्धारित कानूनी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं कर देते.

जामा मस्जिद बड़ौत में हुई अहम चर्चा

बड़ौत शहर की जामा मस्जिद में आयोजित बैठक के दौरान उन मामलों की समीक्षा की गई, जो हाल के वर्षों में विवादों का कारण बने. चर्चा में बताया गया कि कई मामलों में निकाह के बाद यह सामने आया कि किसी पक्ष का पहले से विवाह था, कोई मामला अदालत में विचाराधीन था या अन्य महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य छिपाए गए थे. ऐसी परिस्थितियों ने कई बार गंभीर विवाद और कानूनी समस्याएं पैदा कीं.

इमामों को भी झेलनी पड़ी कानूनी परेशानियां

बैठक में यह भी सामने आया कि कई मामलों में पूरी जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद निकाह पढ़ाने वाले इमामों को पुलिस जांच, कानूनी नोटिस और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा. उलेमाओं का कहना है कि इससे धार्मिक जिम्मेदारी निभाने वाले इमामों को मानसिक, सामाजिक और कानूनी परेशानियां झेलनी पड़ीं. इसी कारण नई व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई. नए निर्णय के तहत अब निकाह से पहले दोनों पक्षों को अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना होगा. इस शपथपत्र में यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा कि दोनों पक्षों ने अपनी वैवाहिक स्थिति, कानूनी स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारियों के संबंध में कोई तथ्य नहीं छिपाया है तथा प्रस्तुत जानकारी पूरी तरह सही है.

विवाद और धोखाधड़ी रोकने की कोशिश

उलेमाओं का मानना है कि लिखित घोषणा पत्र की व्यवस्था से भविष्य में होने वाले कई विवादों को रोका जा सकेगा. यदि किसी पक्ष द्वारा गलत जानकारी दी जाती है, तो उसके लिए लिखित दस्तावेज मौजूद होगा. इससे धोखाधड़ी, तथ्य छिपाने और कानूनी जटिलताओं की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है. बैठक में शामिल धार्मिक नेताओं ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य निकाह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है. उनका मानना है कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुबंध में सत्यता और स्पष्टता बेहद आवश्यक है. जब सभी तथ्य पहले से लिखित रूप में उपलब्ध होंगे तो भविष्य में विवाद की आशंका कम रहेगी.

खिदमत सोसायटी अध्यक्ष ने बताई फैसले की वजह

खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कदम धार्मिक संस्थाओं और निकाह पढ़ाने वाले इमामों को अनावश्यक कानूनी विवादों और जांच प्रक्रियाओं से बचाने के लिए उठाया गया है. डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि निकाह एक पवित्र धार्मिक अनुबंध है, जिसकी नींव सत्यता और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए. यदि सभी आवश्यक जानकारियां पहले से लिखित रूप में दर्ज होंगी तो भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों और कानूनी समस्याओं की संभावना स्वतः कम हो जाएगी.

कानून और शरीयत के अनुरूप तैयार होगा घोषणा पत्र

डॉ. इरफान मलिक ने बताया कि कई बार अधूरी जानकारी के कारण इमाम निकाह पढ़ा देते हैं और बाद में उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून और शरीयत दोनों के अनुरूप एक कानूनी घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय लिया गया है. शहर कारी एवं शहर अध्यक्ष जमीअत उलेमा-ए-हिंद साबिर चौधरी ने बताया कि सभी इमामों ने एकमत होकर यह फैसला लिया है कि बिना शपथपत्र के कोई भी निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों को 11 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उनकी वैवाहिक और कानूनी स्थिति से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज होगी.

बिना शपथपत्र नहीं पढ़ाया जाएगा निकाह

साबिर चौधरी ने कहा कि कई मामलों में कानूनी नोटिस माता-पिता को नहीं, बल्कि निकाह पढ़ाने वाले इमामों को भेजे जाते हैं. इसी वजह से इमामों को कानूनी परेशानियों से बचाने और निकाह प्रक्रिया को अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है. यदि कोई पक्ष आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा.