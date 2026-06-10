Home > उत्तर प्रदेश > मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज

मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज

Baghpat Murder Case: बागपत के एकता कॉलोनी में मिले युवक शहजान के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि युवती से प्रेम संबंधों के कारण उसकी हत्या कर दी गई. आरोप है कि प्रेमिका के चाचाओं और परिजनों ने पहले युवक की पिटाई की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 10, 2026 12:13:59 PM IST

हजान की हत्या तीन के आरोपी पुलिस की हिरासत में
हजान की हत्या तीन के आरोपी पुलिस की हिरासत में


Baghpat Murder Case: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. कोतवाली बागपत क्षेत्र की एकता कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक खाली प्लॉट में युवक का शव पड़ा मिला. स्थानीय लोगों ने जब शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला हत्या का निकला. शव की हालत देखकर साफ लग रहा था कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई है. उसके हाथ बंधे हुए थे और गले में रस्सी का फंदा लगा हुआ था. 

शहजान के रूप में हुई मृतक की पहचान

पुलिस ने शव की पहचान कस्बा बागपत निवासी शहजान के रूप में की. शहजान इलाके में फास्ट फूड का कारोबार करता था और स्थानीय लोगों के बीच परिचित चेहरा था. पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू की और युवक की गतिविधियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य भी एकत्र किए और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण CCTV फुटेज लगी. फुटेज में तीन युवक एक रेहड़े पर कुछ ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिस को इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद फुटेज की गहन जांच की गई. जैसे-जैसे पुलिस ने वीडियो को खंगाला, संदेह और गहरा होता गया. इसके आधार पर पुलिस ने तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

You Might Be Interested In

तीन आरोपियों से पूछताछ में खुला हत्या का राज

पुलिस ने शाहरुख, फरमान और इमरान को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली. आरोपियों के बयान के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो गई. पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम संबंधों को लेकर उपजा विवाद था, जिसने अंततः एक युवक की जान ले ली. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शहजान का उनकी भतीजी के साथ प्रेम संबंध था. घटना वाली रात वह युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था. इसी दौरान युवती के चाचा ने उसे देख लिया. इसके बाद परिवार के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि गुस्से में आरोपियों ने युवक को बुरी तरह पीटा.

पहले बेरहमी से पिटाई, फिर गला दबाकर हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि शहजान को पहले लाठी-डंडों से पीटा गया. मारपीट के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद आरोपियों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी घबरा गए और शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे ताकि पुलिस तक वारदात की सच्चाई न पहुंच सके. वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को रेहड़े में रखा और देर रात उसे एक सुनसान खाली प्लॉट तक ले गए. वहां शव को फेंककर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. उन्हें लगा कि शव मिलने के बाद भी पुलिस हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाएगी, लेकिन उनकी यह योजना ज्यादा देर तक सफल नहीं हो सकी.

तीनों आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

पुलिस ने शाहरुख, फरमान और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज राय ने बताया कि खाली प्लॉट से एक युवक का शव बरामद हुआ था. जांच के दौरान तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि प्रेम संबंधों के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.

Tags: baghpat murder caseUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026
मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज
मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज
मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज
मोहब्बत, मारपीट और मौत…भतीजी के प्रेमी को चाचाओं ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला हत्या का राज