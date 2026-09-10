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Baghpat Crime: पहले बनाया संबंध फिर वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल, पति-पत्नी ने मिलकर दीपेंद्र के साथ कर दिया कांड

Baghpat Murder Case: उत्तर प्रदेश के बागपत में चाय की दुकान चला रहे पति-पत्नी ने दीपेंद्र इलेक्ट्रीशियन की हथौड़े और लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि राहुल की पत्नी सोनिया और दीपेंद्र के बीच अवैध संबंध चल रहा था.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 10:17:00 PM IST

उत्तर प्रदेश के बागपत में पति-पत्नी ने मिलकर की दीपेंद्र की हत्या
उत्तर प्रदेश के बागपत में पति-पत्नी ने मिलकर की दीपेंद्र की हत्या


Baghpat Murder Case: उत्तर प्रदेश (UP News) के बागपत में चाय का दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले पति-पत्नी ने अपनी दुकान के ठीक सामने मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करने वाले एक इलेक्ट्रीशियन की हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला करके हत्या कर दी. हत्या के पीछे की वजहों को जानकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल, हत्या के पीछे अवैध संबंध, एक अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग जैसी वजहें सामने आ रही हैं.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया है. यह पूरा मामला बड़ौत कोतवाली थाना क्षेत्र के खत्री गढ़ी इलाके का बताया जा रहा है.

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टी-स्टॉल चलाते थे पति-पत्नी

बताया जा रहा है कि राहुल अपनी पत्नी के साथ स्थानीय बाजार में चाय की दुकान चलाता था. चाय की दुकान के ठीक सामने ‘विकास इलेक्ट्रॉनिक्स’ नाम की एक दुकान है. जहां शिकोहपुर गांव का दीपेंद्र इलेक्ट्रीशियन का काम करता था. एक दिन राहुल और दीपेंद्र के बीच राहुल की पत्नी सोनिया से जुड़े एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. झगड़ा बढ़ता देख सोनिया भी मौके पर पहुंच गई और अपने पति का साथ देना शुरू कर दिया. दोनों ने मिलकर दीपेंद्र को जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद एक ने लोहे की रॉड और दूसरे ने हथौड़ा उठाया और दीपेंद्र पर लगातार हमला कर दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दीपेंद्र को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने राहुल और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया. अब वे हत्या के असली मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. शुरुआती जानकारी से अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का शक हो रहा है.

दीपेंद्र और सोनिया के बीच था अवैध संबंध

पलिस अधिकारियों के मुताबिक, दीपेंद्र और सोनिया की दुनाक आमने-सामने थीं. जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. आरोप है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे. इसी बीच दीपेंद्र ने सोनिया का एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. जिसके बाद सोनिया ने इसके बारे में अपने पति राहुल को बता दिया.इसके बाद राहुल और दीपेंद्र के बीच झगड़ा बढ़ता गया और आखिरकार यह हत्या में बदल गया.

मृतक दीपेंद्र के भाई ने किया अलग दावा

वहीं दूसरी तरफ मृतक दीपेंद्र के भाई सतेंद्र का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने हत्या की एक अलग वजह बताई है. उनका दावा है कि दीपेंद्र ने राहुल और उसकी पत्नी को पैसे उधार दिए थे. वह पैसे वापस मांग रहा था और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. मृतक के भाई के अनुसार, आरोपी जोड़े ने दीपेंद्र को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी थी. हालांकि, पुलिस अभी सभी आरोपों और दावों की जांच कर रही है.

बड़ौत सीओ अंशु जैन ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सीओ बड़ौत अंशु जैन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उस सुबह राहुल और दीपेंद्र के बीच विवाद हुआ था. जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. जिसमें दीपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि जोड़े ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का यह भी कहना है कि हत्या के मकसद समेत मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Tags: crime newshome-hero-pos-9UP News
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