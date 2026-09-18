UP Crime: पत्नी पर था अपने ही भाई से अफेयर का शक, कैंची उठाई और कर दिया कांड; गोद से 3 महीने की बच्ची को छीनकर…!

Baghpat Man Attacks Wife Scissors Killed 3 Month Baby: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से दिल दहला देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां शक की आग में अंधे हुए एक पति ने अपनी ही शादीशुदा जिंदगी का खूनी अंत लिख दिया. छिप-छिपकर प्यार और अवैध संबंधों के शक ने एक हंसते-खेलते परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि एक मासूम 3 महीने की बच्ची भी इसका शिकार हो गई. सिंहवली अहीर थाना क्षेत्र के लुहारा गांव के रहने वाले सलमान को अपनी पत्नी शीबा के चरित्र पर शक था कि उसका अफेयर उसके अपने साले के साथ चल रहा है. इसी गंदे शक के चलते पति-पत्नी के बीच अक्सर कलेश होता रहता था. गुस्से में पागल हुए सलमान ने न सिर्फ अपनी पत्नी की गर्दन पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही 3 महीने की जिगर के टुकड़े को फर्श पर पटककर मार डाला. इस खौफनाक कांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार द्वारा पुलिस कार्रवाई रोकने के बावजूद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मामला दर्ज कर लिया है.
देवर के अवैध संबंध के शक में आए दिन होते था झगड़ा
बागपत के लुहारा गांव में रहने वाले सलमान और उसकी पत्नी शीबा की जिंदगी में शक का ऐसा जहर घुला कि परिवार बर्बाद हो गया. पुलिस और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी पति सलमान को लंबे समय से यह शक सता रहा था कि उसकी पत्नी शीबा का अवैध संबंध उसके अपने साले के साथ चल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर तीखी झड़प और झगड़े होते थे. घटना वाले दिन भी सलमान ने शीबा पर उसी अफेयर को लेकर दबाव बनाया और सच उगलवाने की कोशिश की. शीबा लगातार इन आरोपों से इनकार करती रही और कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंधी शक के नशे में चूर पति को उसकी एक बात पर यकीन नहीं हुआ.
कैंची से पत्नी को घोंपा, 3 महीने की मासूम को पटका
विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से से बेकाबू होकर सलमान ने घर में रखी कैंची उठा ली और पत्नी शीबा की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर गिर पड़ी. उस वक्त पास ही उनकी महज 3 महीने की मासूम बच्ची अलीबा भी मौजूद थी. आरोप है कि हैवानियत की हदें पार करते हुए सलमान ने उस बेकसूर तीन महीने की बच्ची को उठाया और गुस्से में सीधे फर्श पर पटक दिया. इस खतरनाक पटकने की वजह से मासूम अलीबा को अंदरूनी गंभीर चोटें आईं और पलक झपकते ही उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
पुलिस के सामने ड्रामा करने लगा परिवार
वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और बच्ची के शव को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आरोपी के परिवार वाले पुलिस के सामने आ गए और पुलिस कार्रवाई व पोस्टमार्टम का कड़ा विरोध करने लगे. परिवार वालों ने लीपापोती करते हुए अजीबोगरीब कहानी गढ़नी शुरू कर दी और दावा किया कि बच्ची की मौत किसी कत्ल से नहीं, बल्कि गलती से गोद से नीचे गिरने की वजह से हुई है. वे किसी भी तरह का कानूनी पचड़ा या पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे ताकि आरोपी पति को बचाया जा सके, लेकिन उनकी यह चालाकी काम नहीं आई.
चौकीदार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस
परिवार के लाख दबाने और विरोध करने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में पूरी तत्परता दिखाई. पुलिस ने चौकीदार की शिकायत के आधार पर आरोपी क्रूर पिता सलमान के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि पति-पत्नी के बीच विवाद की असल जड़ क्या थी और बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई, ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.
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