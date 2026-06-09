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UP Crime: प्रेमी-प्रेमिका ने होटल में कमरा किया बुक, दरवाजा बंद कर काफी देर तक…

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक प्रेमी युगल ने होटल में कमरा बुक किया और दरवाजा बंद कर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. युवती की मौत हो गई है, जबकि युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

By: Sohail Rahman | Published: June 9, 2026 9:13:41 AM IST

उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रेमी-प्रेमिका ने पिया जहर, युवती की मौत युवक की हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रेमी-प्रेमिका ने पिया जहर, युवती की मौत युवक की हालत गंभीर


Baghpat Lover-Girlfriend Case: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवा जोड़े ने सोमवार दोपहर को होटल में जहरीला पदार्थ खा लिया. जब वे काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो होटल संचालक ने जाकर देखा तो उन्हें बेहोश पाया. इस घटना से होटल में हड़कंप मच गया. दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया. तो वहीं, दूसरी तरफ युवक को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार हिलवाड़ी गांव के रहने वाले लक्की का पुट्ठी गांव की रहने वाली सोनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा है कि सोनी बिजवाड़ा के एक ईंट भट्ठे पर काम करती थीं, जबकि लकी अपने ही गांव के एक ईंट भट्ठे में काम करता था.

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होटल का कमरा किया बुक

बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर दोनों ने होटल में एक कमरा बुक किया. जब दोनों काफी समय तक बाहर नहीं आए तो होटल संचालक ने कमरे में जाकर देखा तो दोनों बेहोशी के हालत में पड़े हुए थे. जिसके बाद दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने सोनी को मृत घोषित कर दिया. जबकि लक्की की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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दोनों में चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुट्ठी गांव के ग्राम प्रधान मनोज और परिवार के सदस्यों का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए दोनों की शादी तय हो गई थी और 5 दिनों के बाद दोनों की शादी होने वाली थी. इसके बावजूद दोनों ने होटल के कमरे में जहर क्यों खाया? ये सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं. इस बीच युवती की मौत से उसका परिवार सदमे में है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बड़ौत कोतवाली इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जोड़े ने बड़ौत के एक होटल में जहर खा लिया था. युवती की मौत हो गई है, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. उसकी हालत में सुधार होने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newshome-hero-pos-10UP News
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