Home > उत्तर प्रदेश > Baghpat Gym Fight: 60 सेकेंड में 32 थप्पड़-घूंसे! पहले जिम के अंदर 11वीं के स्टूडेंट को कूटा, फिर सड़क पर काटा बवाल… आखिर किस बात पर भिड़े दो गुट?

Baghpat Gym Fight: 60 सेकेंड में 32 थप्पड़-घूंसे! पहले जिम के अंदर 11वीं के स्टूडेंट को कूटा, फिर सड़क पर काटा बवाल… आखिर किस बात पर भिड़े दो गुट?

Baghpat Gym Fight: बागपत के जिम में मामूली विवाद के बाद 11वीं के छात्र पर एक मिनट में 32 थप्पड़-घूंसे बरसाए गए. CCTV फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Kajal Jain | Published: October 8, 2026 12:44:28 PM IST

Baghpat Gym Fight: 60 सेकेंड में 32 थप्पड़-घूंसे! पहले जिम के अंदर 11वीं के स्टूडेंट को कूटा, फिर सड़क पर काटा बवाल… आखिर किस बात पर भिड़े दो गुट?
Baghpat Gym Fight: 60 सेकेंड में 32 थप्पड़-घूंसे! पहले जिम के अंदर 11वीं के स्टूडेंट को कूटा, फिर सड़क पर काटा बवाल… आखिर किस बात पर भिड़े दो गुट?


Baghpat Gym Fight: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जिम के अंदर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष और सड़क पर मारपीट में बदल गया. अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बे के एक जिम में 1 अक्टूबर की शाम को वर्कआउट के दौरान दो गुटों के बीच तीखी बहस हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई. इस दौरान एक क्लास 11 के छात्र कृष्णा उर्फ कल्ली पर महज एक मिनट के भीतर बिना रुके ताबड़तोड़ 32 थप्पड़ और घूंसे बरसाए गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें जिम के अंदर और बाहर दोनों जगह जमकर लात-घूंसे चलते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों पक्षों के घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.

जिम के अंदर बरसाए 32 ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूसे

घटना की शुरुआत 1 अक्टूबर की शाम को टटीरी कस्बे के एक जिम में हुई, जब विक्रांत नाम का एक शख्स वहां पहुंचा और अहेरा गांव के रहने वाले 11वीं कक्षा के छात्र कृष्णा उर्फ कल्ली के साथ उसकी बहस शुरू हो गई. यह बहस इतनी बढ़ गई कि विक्रांत ने कृष्णा पर हमला कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक मिनट के भीतर कृष्णा को लगातार 32 थप्पड़ और घूंसे जड़े गए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. जिम में मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया.

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जिम से निकलकर सड़क पर पहुंचाई गई जंग

जिम के अंदर मामला शांत होने के बाद भी दोनों गुटों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद एक पक्ष ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. दोनोंrival गुट जिम के बाहर सड़क पर आमने-सामने आ गए, जहां एक बार फिर से जबरदस्त स्ट्रीट फाइट और मारपीट शुरू हो गई. इस बाहरी झड़प में छात्र कृष्णा के साथियों ने कथित तौर पर विक्रांत पर हमला कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस पूरी घटना के वीडियो जिम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए.

अस्पताल में भर्ती घायल, पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

इस brutal मारपीट के बाद दोनों पक्षों के घायलों को बागपत के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कृष्णा और विक्रांत दोनों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है. 7 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विक्टिम की फैमिली ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की. बागपत पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए नरेश कुमार की शिकायत पर कोतवाली बागपत में एफआईआर दर्ज कर ली है. कोतवाली एसएचओ मनोज चहल का कहना है कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- नूंह में 300 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद, शादी समारोह में सप्लाई की थी तैयारी! तीसरी महिला आरोपी गिरफ्तार, कई अब भी फरार!

Tags: UP Crime
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