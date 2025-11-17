‘आज रात मेरी बीवी तेरी’, जुए में हारा तो दोस्तों से करा दिया पत्नी का गैंगरेप; फिर जो हुआ…

UP Crime News: यूपी के बागपत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक युवती ने अपने पति और ससुर पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. इस दौरान विवाहिता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपने पति और ससुराल वालों पर यौन उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया. इस दौरान महिला ने न्याय की गुहार लगाई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़िता सानिया की शादी 2024 में मेरठ के बिनौली क्षेत्र के खिवाई में हुई थी.

दोस्तों से करवाया गैंगरेप

वहीं सानिया का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति, ससुर और देवर दहेज की मांग कर रहे हैं और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है. इतना ही है पीड़िता ने ये भी बताया कि उसके पति को जुए की लत है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसने आरोप लगाया कि जुए में हारने के बाद, उसके पति ने अपने दो दोस्तों उमेश और मोनू को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

नहीं सुनी पीड़िता की आवाज

वहीं जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया. वहीं सानिया का आरोप है कि एक दिन, समझौते के बहाने उसके ससुर और देवर उसके मायके आए और उसके साथ गंभीर यौन शोषण किया. पीड़िता का साफ कहना है कि उसने पूरी घटना की शिकायत बिनौली पुलिस से की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई. अंत में महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया.

न गोली न बंदूक! इस चीज से मर रहे हैं पाकिस्तान के मुसलमान, दिल्ली से है खास कनेक्शन