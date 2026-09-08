बीवी से छुपकर नाबालिग से दरिंदगी, भांडा फूटा तो दोनों ने मिलकर दी 'नर्क' जैसी जिल्लत...'क्राइम शो' के फॉर्मूले से रची हत्या की साजिश!

Crime Patrol Inspired Murder Baghpat: बागपत में पुलिस ने एक ऐसी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक फैली इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है. एक पति-पत्नी ने मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाए. 13 अगस्त 2026 को बागपत के कथा गांव के पास एनएच-709बी पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की का आधा जला हुआ शव मिला था. कातिलों ने चेहरे पर तेजाब डालकर और पेट्रोल से जलाकर उसकी पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी. मौके पर कोई सुराग न होने के कारण यह पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था. लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 2000 से अधिक वाहनों की छानबीन कर सच बाहर निकाल ही लिया. पकड़े गए आरोपियों की क्रूरता और उनके शातिर दिमाग को देखकर पुलिस भी दंग रह गई.

क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखकर बुना कत्ल का जाल

कातिलों ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए कोई आम प्लानिंग नहीं की थी. आरोपी अमन सागर ने टीवी पर आने वाले मशहूर क्राइम शोज जैसे ‘क्राइम पेट्रोल’ और ‘सीआईडी’ के कई एपिसोड देखे थे. उसने पुलिस से बचने और सबूत मिटाने के सारे पैंतरे इन टीवी शो से सीखे थे. अमन ने अपनी पत्नी रचना के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को एक परफेक्ट मर्डर बनाने की कोशिश की थी, ताकि वे कानून की नजरों से हमेशा के लिए बच सकें.

मथुरा से शुरू हुई थी प्यार और धोखे की कहानी

इस पूरी खौफनाक घटना की शुरुआत मथुरा से हुई थी. अमन और उसकी पत्नी रचना मथुरा में कपड़ों की दुकान चलाते थे. उसी दौरान उनकी दुकान के सामने रहने वाली 14 साल की लड़की परी से उनकी जान-पहचान हुई. परी अक्सर उनके दो साल के बच्चे की देखभाल में मदद करती थी. भरोसा जीतकर अमन उसे अपने साथ दिल्ली के शास्त्री पार्क ले आया. लेकिन कुछ ही दिनों में अमन और परी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, जिसके बाद घर में कलह शुरू हो गई. पत्नी रचना और परी के बीच लगातार झगड़े होने लगे और इसी आपसी रंजिश के चलते इस खौफनाक कत्ल की साजिश रची गई.

बगैर नंबर की स्कूटी और वो छोटा सा सुराग

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति-पत्नी ने सबूत मिटाने के लिए गजब का शातिर तरीका अपनाया. उन्होंने परी की गला घोंटकर हत्या की और शव को बोरे में भरकर बिना नंबर प्लेट वाली सफेद स्कूटी पर लाद लिया. दिल्ली से वे लोग एक्सप्रेसवे के रास्ते बागपत पहुंचे और शव को सुनसान जगह पर फेंककर पेट्रोल और तेजाब से जला दिया. इसके बाद वे हाथरस जाकर छिप गए. पुलिस को जांच के दौरान वही बिना नंबर की स्कूटी नजर आई जो इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की सबसे बड़ी चाबी साबित हुई.

Gruesome End to Love Affair: Husband and Wife Lure Girlfriend to Delhi, Strangle Her to Death; Dispose of Body in Baghpat Police in #UttarPradesh‘s #Baghpat district have cracked the mystery of a half-burnt body of a teenage girl found in a forest about 25 days ago. According to… — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 8, 2026

पुलिस की मुस्तैदी से बेनकाब हुआ खौफनाक सच

बागपत एसपी सूरज राय की लीडरशिप में पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिलों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया. दिल्ली के मकान मालिक से पूछताछ और मथुरा के थानों में दर्ज गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगालने के बाद पुलिस सीधे हाथरस जा पहुंची. वहां से अमन सागर और उसकी पत्नी रचना को गिरफ्तार कर लिया गया. टीवी शो देखकर कानून को चकमा देने की उनकी यह शातिर चाल आखिरकार पुलिस की सतर्कता के आगे फेल हो गई.

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