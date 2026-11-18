उत्तर प्रदेश के कुंडा में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मथुरा में औरंगजेब की निशानी को हटाने का संकल्प जल्द लिया जाएगा. इसके लिए सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा. जानिए पूरी बात.

21 नवंबर को मथुरा जाएंगे धीरेंद्र शास्त्री

कुंडा में श्रीमद् भागवत कथा के लिए पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए अपने आगामी वृंदावन दौरे की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वह 21 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे. उन्होंने कहा- ‘बांके बिहारी मंदिर से ही संकल्प लेंगे कि जो मथुरा में औरंगजेब की निशानी है, उस निशानी का कलंक मिट जाए और हमारे कृष्ण कन्हैया वहां भव्य-दिव्य रूप में विराजमान हो. इसके लिए आने वाले दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.’ मथुरा को लेकर दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सामाजिक समरसता का दिया संदेश

साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए कहा, “राम-श्याम दोउ एक हैं, अंतर नहीं निमेष. हम यादव में माधव और माधव में यादव के दर्शन करते हैं.” उनके इस बयान की भी चर्चा हो रही है. वहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के मंच से “चलो मथुरा की ओर, लगा ‘दो एक और जोर” का नारा दिया और लोगों से एकजुट रहने की अपील की.

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