Home > उत्तर प्रदेश > मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल

मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल

उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां अस्पताल में एक महिला की मौत हो जाने के बाद उसके कानों से कुंडल चोरी हो गए. इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: June 18, 2026 2:33:26 PM IST

अस्पताल के स्टाफ ने मृतका के कानों से झुमके चुराए
अस्पताल के स्टाफ ने मृतका के कानों से झुमके चुराए


Badaun Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें तीन लोग मृतका को लेकर अस्पताल से जा रहे थे. इसी बीच उसके कानों से कुंडल निकाल लिए गए. जब घर वालों ने सवाल उठाया, तो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कानों के कुंडल किसी और ने नहीं बल्कि ठेका कर्मचारियों ने निकाले थे. मृतका के परिजनों ने आरोपी ठेका कर्मी को पुलिस को हवाले कर दिया है.

इमरजेंसी वार्ड से मोर्चरी ले जा रहा था आरोपी

जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात बदायूं के दातागंज इलाके की निवासी शहाना बी काफी दिनों से बीमार चल रही थीं. इसके कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था. जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. इसके बाद वहां ठेके पर तैनात किए गए सफाईकर्मी वीरू से महिला के शव को स्ट्रेचर से मोर्चरी ले जाने के लिए कहा गया. 

You Might Be Interested In

अस्पताल प्रशासन पर कुंडल चोरी का आरोप

वहीं महिला के मरने की खबर सुनकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई. इसी बीच वीरू ने महिला के कानों में पड़े कुंडल निकाल लिए. कुछ देर बाद जब महिला के घर वालों की नजर उसके कानों पर पड़ी, तो वो हैरान रह गए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर कुंडल चोरी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोग हैरान रह गए. 

पुलिस हिरासत में आरोपी

वीडियो में देखा गया कि तीन लोग महिला के शव को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं. इसी बीच नीले कपड़ों में मौजूद वीरू ने महिला के कान से कुंडल निकाल लिया और उसे हाथ के नीचे छिपा लिया. इस वीडियो को देखने के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने आरोपी वीरू को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Noida News: पत्नी अचानक पहुंची तो घर खुला था, कमरे में घुसते ही बिस्तर पर मिली खूबसूरत युवती ने उड़ाए होश; क्यों नोएडा से मुंबई…

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अब बिना PAN नहीं होंगे बड़े लेनदेन! ₹2 लाख की...

June 18, 2026

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026
मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल
मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल
मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल
मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल