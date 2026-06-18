मानवता शर्मसार! अस्पताल में मृतका के कानों से निकाले कुंडल, सीटीवी फुटेज हुआ वायरल

Badaun Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें तीन लोग मृतका को लेकर अस्पताल से जा रहे थे. इसी बीच उसके कानों से कुंडल निकाल लिए गए. जब घर वालों ने सवाल उठाया, तो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कानों के कुंडल किसी और ने नहीं बल्कि ठेका कर्मचारियों ने निकाले थे. मृतका के परिजनों ने आरोपी ठेका कर्मी को पुलिस को हवाले कर दिया है.

इमरजेंसी वार्ड से मोर्चरी ले जा रहा था आरोपी

जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात बदायूं के दातागंज इलाके की निवासी शहाना बी काफी दिनों से बीमार चल रही थीं. इसके कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था. जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. इसके बाद वहां ठेके पर तैनात किए गए सफाईकर्मी वीरू से महिला के शव को स्ट्रेचर से मोर्चरी ले जाने के लिए कहा गया.

Hospital cleaner arrested after removing earrings from woman’s dead body in Badaun A man identified as Veeru, who supervised outsourced cleaning work at Badaun district hospital, was arrested after removing earrings from the body of a deceased woman in the emergency ward. pic.twitter.com/JCBEyFenOO — FOEJ Media (@FoejMedia) June 18, 2026

अस्पताल प्रशासन पर कुंडल चोरी का आरोप

वहीं महिला के मरने की खबर सुनकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई. इसी बीच वीरू ने महिला के कानों में पड़े कुंडल निकाल लिए. कुछ देर बाद जब महिला के घर वालों की नजर उसके कानों पर पड़ी, तो वो हैरान रह गए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर कुंडल चोरी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लोग हैरान रह गए.

पुलिस हिरासत में आरोपी

वीडियो में देखा गया कि तीन लोग महिला के शव को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं. इसी बीच नीले कपड़ों में मौजूद वीरू ने महिला के कान से कुंडल निकाल लिया और उसे हाथ के नीचे छिपा लिया. इस वीडियो को देखने के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने आरोपी वीरू को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

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