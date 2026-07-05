प्रेमी की शादी कहीं ओर तय होते ही आग-बबूला हुई प्रेमिका, 12वीं का TC लेने के बहाने पहुंची बॉयफ्रेंड के घर; फिर जो हुआ…

Badaun Girlfriend Murder Case: यूपी के बदायूं में एक युवक ने शनिवार रात अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी. गर्लफ्रेंड इस बात से नाराज थी कि उसने कहीं और शादी तय कर ली थी. सगाई के बाद से ही उसका उससे झगड़ा चल रहा था. तब से वह उससे शादी करने की जिद कर रही थी.

गर्लफ्रेंड शनिवार सुबह 10 बजे नागार्जुन कॉलेज से 12वीं का TC लेने के बहाने घर से निकली थी. वह सीधे अपने बॉयफ्रेंड के घर चली गई. युवक उसे झांसे में लेकर मक्के के खेत में ले गया, जहां उसने उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह घटना बिल्ली के रामपुर टांडा गांव में हुई. जब बेटी शनिवार देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. काफी तलाश के बाद, उन्होंने बेटी के प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बॉयफ्रेंड को उसके घर से हिरासत में लिया और उससे कड़ी पूछताछ की. उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

आरोपी की निशानदेही पर, पुलिस उसे एक खेत में ले गई और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश बरामद की. बॉयफ्रेंड का नाम जोगेंद्र (19) है, जो BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट है. गर्लफ्रेंड नाबालिग है. उसने इसी साल इंटरमीडिएट पास किया है और BA में एडमिशन ले रखा है. उनके घर 100 मीटर दूर हैं.

नाबालिग लड़की तीन साल से आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी जोगेंद्र और लड़की करीब तीन साल से रिलेशनशिप में थे. जोगेंद्र की शादी तीन महीने पहले हयातनगर में तय हुई थी. जून में उनकी सगाई हुई थी. जब से जोगेंद्र की शादी पक्की हुई थी, तब से दोनों के बीच फोन पर झगड़ा होता रहता था. जोगेंद्र अपने परिवार की मर्ज़ी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उस पर शादी का दबाव बना रही थी. उसके परिवार को भी उनके रिश्ते के बारे में पता था.

लड़की के परिवार को बॉयफ्रेंड के पिता पर भी हत्या का शक

गर्लफ्रेंड के परिवार ने बताया कि जोगेंद्र काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, यहां तक ​​कि उसका पीछा भी करता था. उन्होंने इस बारे में कई बार उसके पिता हरपाल से शिकायत की थी. लेकिन अपने बेटे को रोकने के बजाय, उसने मामले को नजरअंदाज कर दिया. परिवार को शक है कि जोगेंद्र के पिता और जोगेंद्र भी इस हत्या में शामिल हैं. लड़की तीन भाइयों और चार बहनों में सबसे छोटी थी. दो बहनों की शादी हो चुकी है. पिता और भाई किसान हैं. पुलिस ने आरोपी जोगेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है.