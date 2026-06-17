Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम

Badaun Mathura Road accident: बदायूं-मथुरा मार्ग पर बुधवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. कछला क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ई-रिक्शा की आमने-सामने हुई टक्कर में छह महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना का शिकार हुए लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. परिवार में आगामी विवाह समारोह की तैयारियां चल रही थीं और सभी सदस्य भात की रस्म निभाने के लिए गढ़ौना जा रहे थे. लेकिन रास्ते में हुए इस हादसे ने उत्सव के माहौल को गहरे शोक में बदल दिया.

गांव में पसरा मातम

दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतकों के गांव और परिजनों में कोहराम मच गया. जिन घरों में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम का माहौल है. ग्रामीणों और रिश्तेदारों का कहना है कि किसी ने भी ऐसी दुखद घटना की कल्पना नहीं की थी.

इस दुर्घटना में राजकुमारी, प्रेमवती, रेवती, सरला और नारायणी देवी समेत छह महिलाओं की मौत हुई है. वहीं डाल सिंह और ई-रिक्शा चालक शनि गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश तेज कर दी है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रैक्टर अत्यधिक गति से चलाया जा रहा था, जिसके कारण चालक वाहन पर कंट्रोल नहीं रख सका और ये भीषण दुर्घटना हुई. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही हादसे के कारणों को साफ करने की बात कह रही है.