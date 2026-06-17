Home > उत्तर प्रदेश > Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम

Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम

Badaun Mathura Road accident: बदायूं-मथुरा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ई-रिक्शा की टक्कर में छह महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 4:42:26 PM IST

Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम


Badaun Mathura Road accident: बदायूं-मथुरा मार्ग पर बुधवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. कछला क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ई-रिक्शा की आमने-सामने हुई टक्कर में छह महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटना का शिकार हुए लोग एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. परिवार में आगामी विवाह समारोह की तैयारियां चल रही थीं और सभी सदस्य भात की रस्म निभाने के लिए गढ़ौना जा रहे थे. लेकिन रास्ते में हुए इस हादसे ने उत्सव के माहौल को गहरे शोक में बदल दिया.

You Might Be Interested In

 गांव में पसरा मातम 

दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतकों के गांव और परिजनों में कोहराम मच गया. जिन घरों में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम का माहौल है. ग्रामीणों और रिश्तेदारों का कहना है कि किसी ने भी ऐसी दुखद घटना की कल्पना नहीं की थी.

इस दुर्घटना में राजकुमारी, प्रेमवती, रेवती, सरला और नारायणी देवी समेत छह महिलाओं की मौत हुई है. वहीं डाल सिंह और ई-रिक्शा चालक शनि गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

 प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश तेज कर दी है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रैक्टर अत्यधिक गति से चलाया जा रहा था, जिसके कारण चालक वाहन पर कंट्रोल नहीं रख सका और ये भीषण दुर्घटना हुई. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही हादसे के कारणों को साफ करने की बात कह रही है.

Tags: Badaun Mathura Road accidentroad accident newsUP Road Accident News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की...

June 17, 2026

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम
Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम
Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम
Badaun Mathura Road accident: ट्रैक्टर से हुई ई-रिक्शा की टक्कर, 6 लोगों ने तोड़ा दम; शादी के घर में छाया मातम