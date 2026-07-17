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वार्ड में घुसा शातिर चोर, मरीजों के मोबाइल समेटकर फरार; बदायूं अस्पताल का  CCTV VIDEO वायरल

Badaun Hospital Theft: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक निजी अस्पताल से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तड़के सुबह इलाज करा रहे मरीजों के वार्ड में घुसे एक शातिर चोर ने सो रहे मरीजों के तीन मोबाइल फोन चोरी कर लिए.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 17, 2026 6:43:28 PM IST

बदायूं वायरल विडियो
बदायूं वायरल विडियो


Badaun Hospital Theft: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक निजी अस्पताल से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तड़के सुबह इलाज करा रहे मरीजों के वार्ड में घुसे एक शातिर चोर ने सो रहे मरीजों के तीन मोबाइल फोन चोरी कर लिए. पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
 
यह घटना बदायूं के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित डॉ. विनोद कुमार न्यू जीवनदान अस्पताल की है. जानकारी के मुताबिक, 15 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे एक युवक चेहरा तौलिये से ढककर अस्पताल में दाखिल हुआ और सीधे उस वार्ड में पहुंच गया, जहां मरीज इलाज के दौरान सो रहे थे.मौके का फायदा उठाते हुए उसने एक-एक कर तीन मरीजों के मोबाइल फोन उठा लिए और आराम से अस्पताल से बाहर निकल गया.

 सोते रहे मरीज, किसी को नहीं लगी भनक

वार्ड में भर्ती मरीज गहरी नींद में थे, इसलिए किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी. जब सुबह मरीजों की नींद खुली तो मोबाइल फोन गायब मिले. इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया.बताया जा रहा है कि लोगों ने आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा. पीछा किए जाने के दौरान उसने कुछ मोबाइल रास्ते में फेंक दिए और फरार हो गया.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा तौलिये से ढका हुआ था, लेकिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी पूरी गतिविधि रिकॉर्ड हो गई.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

सीओ सिटी राहुल पांडेय के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी के आने और भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से वार्ड तक पहुंच सकता है, तो मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा होती है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को सबसे अहम सुराग मानकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: Badaun Hospital TheftBadaun NewsHospital CCTV Theft
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