Home > उत्तर प्रदेश > बंद कमरे में रंगरलियां मना रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, बाहर आ रही थीं अजीब आवाजें, अचानक पहुंच गई पुलिस, फिर जो हुआ…

बंद कमरे में रंगरलियां मना रहे थे प्रेमी-प्रेमिका, बाहर आ रही थीं अजीब आवाजें, अचानक पहुंच गई पुलिस, फिर जो हुआ…

Badaun Crime News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक बंद मकान से अजीब आवाजें आ रही थीं. कुछ ही देर में लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई. कुछ देर में लोगों ने सच्चाई का पता लगा लिया कि, मकान के अंदर एक प्रेमी-प्रेमिका मौजूद हैं. जानिए, फिर क्या हुआ-

By: Lalit Kumar | Published: July 14, 2026 7:12:17 PM IST

बंद मकान में प्रेमी-प्रेमिका मिलने से हड़कंप. (AI)
बंद मकान में प्रेमी-प्रेमिका मिलने से हड़कंप. (AI)


Badaun Crime News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक बंद मकान से अजीब आवाजें आ रही थीं. कुछ ही देर में लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई. कुछ देर में लोगों ने सच्चाई का पता लगा लिया कि, मकान के अंदर एक प्रेमी-प्रेमिका मौजूद हैं. देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. गांव वालों के बीच हालात बिगड़ने लगे. इसी बीच अचानक पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया. इसके बाद पुलिस ने ताला खुलवाकर प्रेमी जोड़े को कमरे से बाहर निकाला. हालांकि, पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है. 

हालात बिगड़ने पर पुलिस ने किया कंट्रोल

मिली जानकारी के अनुसार, घटना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के वार्ड नंबर-4 की है. मंगलवार शाम करीब चार बजे स्थानीय लोगों ने एक बंद मकान के भीतर हलचल होने की बात कही. इसके बाद आसपास के लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने दावा किया कि अंदर प्रेमी-प्रेमिका हैं, जिसके बाद यह चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई. सूचना मिलते ही थाना फैजगंज बेहटा पुलिस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को मकान से दूर किया, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले. इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर पूरे मामले की जांच शुरू की.

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प्रेमी युगल से पुलिस कर रही पूछताछ

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मौजूद लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई. हर कोई जानना चाहता था कि आखिर बंद कमरे के अंदर क्या चल रहा था. हालांकि,  पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए किसी को भी मकान के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी. जांच के दौरान पुलिस ने मकान में मौजूद युवक और युवती से पूछताछ की. दोनों से उनकी पहचान और वहां मौजूद होने का कारण पूछा गया. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है या कोई कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला सामने आता है, तो उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

चर्चाओं का बाजार गर्म

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी घटना को लेकर अफवाह फैलाने या बिना पुष्टि के निष्कर्ष निकालने से बचें. किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस को दें, लेकिन कानून अपने हाथ में न लें. इस घटना के चलते कुछ समय तक पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ लगी रही. पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई और लोग अपने-अपने घर लौट गए.

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