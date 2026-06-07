कौन है बदन सिंह बद्दो? ट्रक ट्राइवर से बना मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर; सिर पर 5 लाख रुपये का है इनाम

Who is Badan Singh Baddo: उत्तर प्रदेश में कई माफिया और गैंगस्टर रहे हैं, लेकिन बदन सिंह ‘बद्दो’ का नाम आतंक और रहस्य का पर्याय बन गया है. उम्रकैद की सज़ा, सिर पर ₹5 लाख का इनाम और चार राज्यों में 47 से ज़्यादा मामले दर्ज होने के बावजूद, बद्दो कानून की पकड़ से बाहर है.

हॉलीवुड एक्टर जैसी जीवनशैली और अंदाज के लिए मशहूर बद्दो की चकाचौंध भरी ज़िंदगी के पीछे अपराध का एक लंबा और खूनी इतिहास छिपा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें ट्रक ड्राइवर से मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर बनने तक का बद्दो का काला चिट्ठा.

कौन हैं बदन सिंह बद्दो?

मूल रूप से पंजाब का रहने वाला बदन सिंह उर्फ़ बद्दो तीन दशक पहले मेरठ आ गया था. वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था. परिवार की कमाई का जरिया ट्रक चलाना था, लेकिन उससे आरामदायक ज़िंदगी गुज़ारने लायक आमदनी नहीं होती थी. इसलिए, ट्रक चलाने के साथ-साथ बद्दो ने शराब की तस्करी शुरू कर दी. जब शराब की तस्करी से उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं, तो बद्दो ने लूटपाट का रास्ता अपना लिया.

बद्दो के ख़िलाफ़ चार राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है में 47 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं; इनमें हत्या, रंगदारी, अवैध कब्ज़े से लेकर हथियारों की तस्करी और आपराधिक साज़िश जैसे मामले शामिल हैं. उसके ख़िलाफ़ पहला मामला 1988 में मेरठ की कोतवाली बाज़ार में जमीन के विवाद के दौरान राजकुमार नाम के व्यक्ति की हत्या के बाद दर्ज किया गया था.

जब दिन-दहाड़े वकील की बद्दो ने गोली मारकर हत्या की

10 अगस्त 1996 को बड्डो ने मेरठ के टीपी नगर इलाके में दिन-दहाड़े वकील रविंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. कहा जाता है कि उसने यह अपराध एक दिन पहले थप्पड़ मारे जाने के अपमान का बदला लेने के लिए किया था. इस मामले में, नोएडा की एक अदालत ने 31 अक्टूबर 2017 को बद्दो को उम्रकैद की सज़ा सुनाई यह अब तक उसके ख़िलाफ़ दर्ज एकमात्र सज़ा है.

नेताओं और अधिकारियों से करीबी संबंध

1990 के दशक के बाद बद्दो का रसूख तेज़ी से बढ़ा. जैसे-जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, कई नेता और अधिकारी उसकी ओर खिंचे चले आए. वह बड़े राजनीतिक नेताओं के लिए फाइनेंसर बन गया और खुलेआम आलीशान ज़िंदगी जीने लगा. उसे अक्सर मेरठ कलेक्ट्रेट और ज़िला अदालतों के बीच के इलाके में एक अमीर व्यापारी की तरह घूमते हुए देखा जाता था.

रविंद्र सिंह की हत्या के बाद, बद्दो कुख्यात गैंगस्टर सुशील मूंछ के साथ जुड़ गया. इसके बाद जमीन हड़पने, रंगदारी वसूलने और हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ जो दिल्ली से उत्तराखंड तक फैल गया. इस दौरान, संजीव जीवा और भूपेंद्र बाफर जैसे गैंगस्टर उसके कट्टर दुश्मन बन गए.

केबल कारोबार में खून-खराबा

12 अप्रैल 2012 को केबल व्यवसायी रोमी शिव के करीबी सहयोगी पवित्र मैत्रेय की हत्या ने पूरे पश्चिमी UP को हिलाकर रख दिया. जांच से पता चला कि इस हत्या के पीछे बड्डो, सुशील मूंछ और भूपेंद्र बाफर का गठबंधन था. यह मामला आज भी अदालत में लंबित है.

कैसे पड़ा बद्दो पर 5 लाख का इनाम

7 जून 2023 को लखनऊ में SC/ST कोर्ट के अंदर दिन-दहाड़े संजीव माहेश्वरी, उर्फ ​​जीवा, की हत्या कर दी गई. चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि बड्डो ने ₹50 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के लिए नेपाल से एक शूटर को हायर किया था. इसके बाद, बड्डो पर ₹5 लाख के इनाम की घोषणा की गई.

मेरठ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके बड्डो के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है. सार्वजनिक पार्क की जमीन पर बने उसके आलीशान बंगले को ज़मींदोज़ कर दिया गया. पुलिस ने 67,500 वर्ग फुट ज़मीन वापस ली और उसके घर व संपत्ति को ज़ब्त कर लिया.

बद्दो कहां है?

मेरठ में ‘मुकुट महल’ से भागने के बाद से बद्दो का कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस को शक है कि वह मलेशिया में छिपा हो सकता है. कई ऑपरेशन के बावजूद, यूपी का यह ‘मोस्ट-वॉन्टेड’ डॉन कानून की पकड़ से बाहर है.