यूपी का वह CM जिसके लिए दरिंदा बन गया जिलाधिकारी, आधी रात ‘बाबू’ को जामुन के पेड़ से बांधकर पीटा

Babu Banarasi Das: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं. यूपी में कई ऐसे दिग्गज मुख्यमंत्री हुए हैं, जिन्होंने अपने काम से अपना नाम अमर कर दिया है. इन्हीं में से एक थे बाबू बनारसी दास, जिनका कार्यकाल बेहद छोटा, लेकिन यादगार रहा. उन्होंने एक वर्ष से भी कम समय तक बतौर सीएम काम किया लेकिन वह तामझाम से दूर ही रहे.

कोठी की जगह रहते थे निजी आवास पर

बाबू बनारसी दास बेहद ईमानदार नेताओं में शुमार किए जाते हैं. वह उत्तर प्रदेश के इकलौते मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सरकारी आवास नहीं लिया बल्कि सरकारी कोठी की जगह निजी आवास में रहना पसंद किया. वह अपने निजी आवास से ही दफ्तर के काम निपटाते थे. यहां तक कि उनके प्रमुख सचिव भी वहां मौजूद रहते थे. बाबू बनारसी दास ने राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में मौजूद अपने निजी आवास से ही कई बड़े फैसले भी लिए.

बहुत सम्मान करते थे बाबू बनारसी दास का

वर्ष 1946 के विधानसभा चुनाव में बाबू बनारसी दास बुलंदशहर सीट से निर्विरोध चुन लिए गए. यह उनका सम्मान रुतबा ही था कि उनके खिलाफ ही कोई मैदान में नहीं उतरा. इसी साल वह बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बन गए.

15 साल की उम्र में भिड़ गए अंग्रेजों से

यह बात खासतौर से वर्तमान पीढ़ी नहीं जानती होगी कि बाबू बनारसी दास यूपी के ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था. यही कोई 15 साल की उम्र रही होगी जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद किया. वह स्‍वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शासन का विरोध करने पर कई बार जेल गए.

स्वंतत्रता आंदोलन में लिया भाग, गए 4 बार जेल

8 जुलाई, 1912 को बुलंदशहर में जन्‍मे बाबू बनारसी दास 1930 से 1942 के बीच चार बार जेल गए. 1942 में उन्‍हें खतरनाक मानते हुए बुलंदशहर जेल में नजरबंद कर दिया गया. बुलंदशहर में तैनात रहे अंग्रेज कलेक्‍टर हार्डी ने प्रिजनर्स एक्‍ट के तहत बनारसी दास को खूब मारा-पीटा. 5 फरवरी, 1943 की रात हार्डी दरिंदगी पर उतर आया. रात में ही बाबू बनारसी दास को बैरक से बाहर निकाला और जेल कैंपस में लगे जामुन के पेड़ में बांध दिया. इसके पबाद कलेक्‍टर ने अपने सिपाहियों के साथ बनारसी दास के कपड़े उतारकर तब तक पीटा, जब तक वह अधमरे होकर जमीन पर नहीं गिरकर बेहोश नहीं हो गए.

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