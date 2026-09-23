Home > उत्तर प्रदेश > घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा

घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा

Azamgarh Triple Murder: अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र एक ऐसी चीज है जो बैठे-बिठाए पूरा परिवार उजाड़ सकता है. ऐसा ही एक खौफनाक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंगलवार देर शाम से चल रही झड़प के बीच मुख्य आरोपी अरविंद सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. ये एक ऐसा अपराधी था कि चंद दिनों में ही इसने अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया.

By: Heena Khan | Last Updated: September 23, 2026 7:00:25 AM IST

Azamgarh murder case
Azamgarh murder case


Azamgarh Triple Murder: अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र एक ऐसी चीज है जो बैठे-बिठाए पूरा परिवार उजाड़ सकता है. ऐसा ही एक खौफनाक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंगलवार देर शाम से चल रही झड़प के बीच मुख्य आरोपी अरविंद सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. ये एक ऐसा अपराधी था कि चंद दिनों में ही इसने अपना पूरा परिवार उजाड़ दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक अरविंद सिंह ने तीन लोगों की हत्या की थी और अपने बच्चों को घर में बंधक बना लिया था. यह पूरी घटना अहिरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में हुई. बताया जा रहा है कि यह घटना भूत-प्रेत से जुड़े मामले की वजह से हुई.

भूत-प्रेत के चक्कर में चली गईं तीन जान

हुआ कुछ यूँ कि मृतक आरोपी के भाई गुड्डू सिंह की आठ साल पहले हत्या हुई थी. उसका कहना था कि वही भूत परिवार को काफी समय से परेशान कर रहा था. अंधविश्वास और भूत भगाने के लिए घर में चार दिनों से तंत्र-मंत्र और पूजा चल रही थी. पूजा के दौरान आरोपी अरविंद पागल हो गया और बार-बार पूजा रोकने की मांग करने लगा. जिसके बाद उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली, पहले पुजारियों को गोली मारी और फिर उन्हें रोकने का आदेश दिया. जब पुजारी नहीं रुके तो उसने दूसरे पुजारी को गोली मार दी. दोनों पुजारियों की मौके पर ही मौत हो गई. दो अन्य पुजारी मौके से भाग गए.

You Might Be Interested In

फिर पत्नी को भी नहीं छोड़ा 

केवल पुजारी ही नहीं इसके बाद अरविंद ने अपनी पत्नी को भी निशाना बनाया. इस दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी से कहा, ‘तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा.’ फिर उसने पूजा कर रही अपनी पत्नी को गोली मार दी. तीनों की मौत के बाद आरोपी ने अपने 8 साल के बेटे शौर्य सिंह, 12 साल की बेटी परी सिंह और 6 महीने की बेटी को अपने साथ एक कमरे में बंद कर दिया. चंद मिनटों में अरविंद ने सब तबाह कर दिया.

Sharjeel Imam News: शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, किसकी शादी में होंगे शामिल?

पुलिस पर भी की ताबड़तोड़ फायरिंग 

पुलिस ने सात घंटे तक आरोपी अरविंद को समझाने की कोशिश की. लेकिन, उसने एक न सुनी और पुलिस पर छह राउंड फायरिंग की. उसने मौके पर मौजूद ATS कमांडो और SP-SOG टीम पर फायरिंग की और अपने बेटे को भी गोली मार दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में अरविंद घायल हो गया. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई.

Sanchar Saathi SIM check: 2, 4 या 9… आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं? संचार साथी से ऐसे करें तुरंत चेक

Tags: Azamgarh Newscrime newshome-hero-pos-5UP Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026

गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

September 21, 2026

एक्ट्रेसेस, जो हैं 2 बेटियों की मां

September 21, 2026
घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा
घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा
घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा
घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा
घर बना मौत का अड्डा! पत्नी-पंडितों की बिछा दीं लाशें; एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ भूतिया तमाशा