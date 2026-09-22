घर पर पूजा का माहौल, मातम में हुआ तबदील! आजमगढ़ में पति ने पत्नी समेत 2 पंडितों को गोलियों से भूना, फिर बच्चों के साथ…

Azamgarh Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंगलवार 22 सितंबर 2026 की शाम पूजा पाठ के दौरान ऐसा विवाद हुआ कि कुछ ही देर में घर गोलियों की आवाज से दहल उठा. अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में हुई फायरिंग में एक महिला और दो पंडितों की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी में पता जला कि घर पहुंचे अरविंद सिंह का पूजा करा रहे पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि बहस बढ़ने के बाद उसने पिस्टल से गोली चला दी.

घर में चल रही थी पूजा

बताया जा रहा है कि अरविंद सिंह के घर में मंगलवार शाम पूजा का आयोजन चल रहा था. उस समय घर में उसकी पत्नी बबीता, बच्चे और पूजा कराने आए पंडित मौजूद थे. शाम करीब 6 बजे अरविंद बाजार से घर लौटा और पूजा होते देखकर उसने पंडितों से पूछताछ की. इसके बाद उसने पंडितों से पहचान के लिए आधार कार्ड मांगना शुरू किया. इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला अचानक हिंसक हो गया.

फायरिंग में पत्नी और दो पंडितों की मौत

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, विवाद के दौरान अरविंद ने घर में मौजूद पिस्टल से फायरिंग कर दी. गोली लगने से उसकी पत्नी बबीता और पूजा कराने आए पंडित महेंद्र पाठक तथा अखिलेश मिश्रा की मौत हो गई. घटना के बाद वहां मौजूद अन्य लोग मौके से निकल गए.

बच्चों को लेकर कमरे में बंद होने की सूचना

वारदात के बाद आरोपी के अपने बच्चों के साथ हथियार लेकर घर के अंदर एक कमरे में बंद होने की सूचना सामने आई. पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया और आरोपी को बच्चों समेत सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश शुरू की.

मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटा रही है. फिलहाल, गोलीबारी की पूरी वजह और घटनाक्रम की कड़ियों को जांच के जरिए जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

अवगत कराना है कि मौके पर पुलिस बल एवं फारेन्सिक टीम मौजूद है, साक्ष्य संकलन एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। — AZAMGARH POLICE (@azamgarhpolice) September 22, 2026

पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही वारदात से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी. आपको बता दें कि पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद हैं, सबूत इकट्ठा करने और दूसरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.