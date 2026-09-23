Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: आजमगढ़ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी का था चचेरे देवर से अवैध संबंध, पति के भाई को पता चला तो हो गई थी हत्या

UP Crime: आजमगढ़ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी का था चचेरे देवर से अवैध संबंध, पति के भाई को पता चला तो हो गई थी हत्या

UP Azamgarh Murder Case: आरोप है कि अरविंद ने पत्नी बबीता से गाली-गलौज करते हुए कहा कि उसके चक्कर में उसके भाई की हत्या हो गई और अब पूजा के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है. इसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: September 24, 2026 12:21:16 AM IST

आजमगढ़ मर्डर केस
आजमगढ़ मर्डर केस


UP Azamgarh Crime: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चार लोगों की हत्या और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अरविंद सिंह के मारे जाने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ करीब सात साल पहले, साल 2019 में पड़ी थी. उस समय अरविंद के चचेरे भाई मनीष सिंह ने उसके सगे भाई सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मनीष और उसके भाई अवनीश को जेल भेजा गया था. दोनों करीब डेढ़ महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे.

मृतक सुनील सिंह की पत्नी के भाई सूरज सिंह के मुताबिक, बबीता का मनीष सिंह के साथ कथित प्रेम संबंध था. सुनील को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मनीष के खिलाफ चोरी, छिनैती और छेड़खानी समेत करीब 20 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सुनील सिंह महाराष्ट्र में रहते थे और वहां बाला साहब ठाकरे के जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर काम कर चुके थे.

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20 साल की सुनाई गई थी सजा

सूरज सिंह के अनुसार, एक मामले में अदालत ने मनीष सिंह और उसके भाई अवनीश को 20 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोनों वर्ष 2019 में जमानत पर बाहर आए और सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों को फिर जेल भेज दिया गया. करीब डेढ़ महीने पहले दोनों के जेल से बाहर आने के बाद परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ था.

बताया जा रहा है कि इसी दौरान अरविंद की पत्नी बबीता और उसकी मां ने कुछ पुजारियों से संपर्क किया. पुजारियों ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि सुनील सिंह की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है. इसके बाद अरविंद की मां और पत्नी ने घर में पूजा-पाठ कराने के लिए पुजारियों को बुलाया.

सोमवार से घर में पूजा चल रही थी. आरोप है कि अरविंद ने पुजारियों को अगले दिन घर नहीं आने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया. मंगलवार को जब उसने घर में पूजा होते देखी तो वह भड़क गया.

पूजा के नाम पर ड्रामा का लगाया था आरोप

आरोप है कि उसने पत्नी बबीता से गाली-गलौज करते हुए कहा कि उसके चक्कर में उसके भाई की हत्या हो गई और अब पूजा के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है. इसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी.

फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. अरविंद की मां और भतीजी घर से बाहर निकल आए, जबकि एक पुजारी भी किसी तरह वहां से बचकर निकल गया. इस दौरान अरविंद की 10 वर्षीय बेटी, 11 महीने की बेटी और सात वर्षीय बेटा घर के अंदर ही रह गए. आरोप है कि अरविंद ने तीनों बच्चों को कमरे में बंधक बना लिया.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को समझाने का प्रयास शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, करीब सात घंटे तक उसे बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की गई. इसी दौरान आरोपी ने अपने बेटे को गोली मार दी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया

इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया. पुलिस के अनुसार, अंदर घुसते ही आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अरविंद घायल हो गया. पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. फायरिंग, हत्याओं और आरोपी की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है.

Tags: Azamgarh NewsUP News
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