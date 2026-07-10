Home > उत्तर प्रदेश > कुल्हाड़ी से कर दिए टुकड़े-टुकड़े! मिनटों में छीन ली दादा-पोते की जिंदगी, ऐसे बहा घर के दो सदस्यों का खून

कुल्हाड़ी से कर दिए टुकड़े-टुकड़े! मिनटों में छीन ली दादा-पोते की जिंदगी, ऐसे बहा घर के दो सदस्यों का खून

Azamgarh Double Murder: आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक ही परिवार के दो लोगों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई. बदमाशों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे 70 वर्षीय जगदंबा प्रसाद यादव की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की और फिर उनके घर पहुंचकर 25 वर्षीय पोते श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित को मौत के घाट उतार दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 10, 2026 1:32:42 PM IST

आजमगढ़ में दादा और पोते की हत्या के विलाप करते परिजन
आजमगढ़ में दादा और पोते की हत्या के विलाप करते परिजन


Azamgarh Double Murder: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में गुरुवार रात एक ही परिवार पर ऐसा कहर टूटा जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. बदमाशों ने पहले ट्यूबवेल पर सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की और फिर कुछ ही देर बाद उनके घर पहुंचकर पोते को भी कुल्हाड़ी से काट डाला. एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है. शुरुआती जांच में पुरानी जमीन रंजिश का एंगल सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

आधी रात दो जगह बहा खून

दिल दहला देने वाली यह घटना पवई थाना क्षेत्र के हेवती डिहवा गांव की है. गुरुवार देर रात बदमाशों ने सबसे पहले गांव के बाहर स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे 70 वर्षीय जगदंबा प्रसाद यादव को निशाना बनाया. आरोप है कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी से उनका गला काटकर हत्या कर दी. इसके बाद बदमाश वहां से करीब 400 मीटर दूर स्थित उनके घर पहुंचे, जहां बरामदे में सो रहे 25 वर्षीय श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित पर ताबड़तोड़ वार किए गए. हमले में अंकित की भी मौके पर ही मौत हो गई.

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दादी की आवाज से खुला हत्या का राज

घटना रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है. अंकित के पास उसकी दादी फूलकुमारी भी सो रही थीं. उन्हें कुछ संदिग्ध आहट सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने अंकित को आवाज लगाई. जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने घर के अंदर सो रहे अन्य परिजनों को जगाया. परिवार के लोग बाहर पहुंचे तो अंकित खून से लथपथ पड़ा मिला. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल से लौटे परिजनों को मिला दूसरा शव

अस्पताल से वापस लौटने के बाद परिजन जगदंबा प्रसाद यादव को घटना की जानकारी देने के लिए ट्यूबवेल पर पहुंचे. वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. ट्यूबवेल पर जगदंबा प्रसाद यादव का शव खून से लथपथ पड़ा था. बदमाश उनका गला काट चुके थे. इसके बाद परिवार को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि सुनियोजित दोहरा हत्याकांड है.

गांव में मची अफरा-तफरी, पुलिस महकमे में हड़कंप

एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.

गन्ने के खेत से बरामद हुई हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी 

जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली. घर से करीब 100 मीटर दूर एक गन्ने के खेत से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद की गई है. फोरेंसिक टीम ने हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस को उम्मीद है कि इससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है.

जमीन विवाद पर टिकी जांच की सुई

मृतक अंकित के भाई शिव कुमार यादव ने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि परिवार का लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था. शिव कुमार के मुताबिक, इसी पुरानी रंजिश के चलते दादा और भाई की हत्या की गई है. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था अंकित

परिजनों ने बताया कि श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह करीब तीन महीने पहले ही अपने गांव लौटा था. अंकित की हत्या से परिवार पूरी तरह टूट गया है. गांव के लोगों का कहना है कि वह पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था और भविष्य को लेकर कई सपने देख रहा था. एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. पुलिस जमीन विवाद सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

जल्द होगा पूरे हत्याकांड का खुलासा: पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों, फोरेंसिक रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है. एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

Tags: azamgarh double murder
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