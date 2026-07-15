Home > उत्तर प्रदेश > आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा संकट! 40 में से 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की सख्त कार्रवाई की तैयारी

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा संकट! 40 में से 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की सख्त कार्रवाई की तैयारी

Azam Khan Jauhar University: प्रशासन जल्द ही रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिरा सकता है. विस्तृत सुनवाई के बाद, रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की दलीलों को असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 15, 2026 9:22:14 PM IST

आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ
आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ


Azam Khan Jauhar University: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को एक और बड़ा झटका लगा है. प्रशासन जल्द ही रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिरा सकता है. विस्तृत सुनवाई के बाद, रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की दलीलों को असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया. इस फैसले के बाद, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) द्वारा इन कथित तौर पर अवैध ढांचों को गिराने का आदेश जारी करने की संभावना काफी बढ़ गई है.

40 में से सिर्फ 2 इमारतों के प्लान को मंजूरी मिली थी

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रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) की जांच में पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 40 इमारतें बनाई गई थीं. हालांकि नियमों के मुताबिक इनमें से सिर्फ दो इमारतों के प्लान को ही आधिकारिक मंजूरी मिली थी. बाकी 38 इमारतें बिना सही मंजूरी या मंजूर हुए प्लान के बनाई गई थीं. निर्माण के नियमों के इस उल्लंघन की वजह से, RDA ने पहले यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था.

जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया

नोटिस के जवाब में विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया कि इमारतों के निर्माण के समय रामपुर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं था. इसलिए, भवन योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकी. हालांकि जिलाधिकारी ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान जब विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह बात दोहराई तो डीएम ने स्पष्ट किया कि उस समय जिला पंचायत पहले से ही अस्तित्व में थी.

जिला मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि जब जिला पंचायत ने यूनिवर्सिटी की दो इमारतों के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी थी, तो बाकी 38 इमारतों के लिए मंजूरी क्यों नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि दूसरी इमारतों के लिए मंजूरी न लेना नियमों का साफ उल्लंघन है. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब इन 38 अवैध इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और जल्द ही इन्हें गिराने के आदेश जारी किए जा सकते हैं.

Tags: Azam Khan Jauhar UniversityAzam Khan Johar University demolitionAzam Khan latest news
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