Azam Khan Interim Bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए कानूनी मोर्चे पर राहत भरा दिन रहा. एक ही दिन में उन्हें सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. साथ ही अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए पहली नजर में इसे गलत माना है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्हें मिली जमानत को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका भी खारिज कर दी. इन दोनों फैसलों के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है.

ED की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?

आजम खान को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में बेल मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था. हालांकि, रिहा होते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. ED की यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई थी.

आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और उसके बाद ज्यूडिशियल कस्टडी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए. बेंच ने कहा कि पहली नजर में, गिरफ्तारी के दौरान संविधान के आर्टिकल 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 19 के जरूरी नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.

कोर्ट ने ED से यह भी पूछा कि किसी दूसरे केस में बेल मिलने के बाद जेल से रिहा होने के तुरंत बाद किसी व्यक्ति को किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस डेवलपमेंट से पता चलता है कि आजम खान को रिमांड से पहले उनकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखकर नहीं बताया गया था.

इंटरिम बेल पर्सनल बॉन्ड और दो श्योरिटी पर दी जाएगी

हाई कोर्ट ने माना कि इस मामले में पिटीशन पर और विचार करने की ज़रूरत है. कोर्ट ने आज़म खान को अगली सुनवाई तक इस शर्त पर अंतरिम ज़मानत दी कि वह एक पर्सनल बॉन्ड और बराबर रकम के दो श्योरिटी जमा करेंगे. अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

इससे पहले, कोर्ट ने आज़म खान की पिटीशन पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इमरान उल्लाह ने उनकी तरफ़ से दलीलें दीं. एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने ED की तरफ़ से दलीलें पेश कीं.

ED का मामला ₹426 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन से जुड़ा

ED की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लगभग 426 करोड़ रुपये के ट्रांज़ैक्शन में कथित गड़बड़ियों की है. एजेंसी ने इस मामले में आज़म खान को गिरफ़्तार किया था. खान ने पहले अपनी गिरफ़्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट से राहत

आजम खान को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनकी बेल को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी. इस फैसले ने उस मामले में उनकी बेल बरकरार रखी.