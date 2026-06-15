Ayushman Card UP 2026: अब घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड! मोबाइल से आवेदन का करें पूरा प्रोसेस; ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

Ayushman Card UP 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है. जिसके लिए सरकार ने एक विशेष अभियान भी शुरू किया है. जिसके तहत जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं. जहां लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उनके तुरंत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस योजना के लाभ से दूर न रहे. जिसके लिए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के अनुसार 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान अपने नजदीक के स्वास्थ्य शिविर पर जाकर आसानी से कार्ड बनवा सकते हैं.

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत सरकार द्वारा सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में योजना के पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा. सरकार की इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इलाज के खर्च से बचाना है.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

बता दें कि, सरकार ने यह योजना 70 साल के अधिक उम्र के नागरिकों को लाभ देने के लिए बनाई है. इससे बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी. ताकी बुजुर्गों सभी स्वास्थय सुविधाओं का उठा सकें.

आयुष्मान कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो

Aaj ka Love Rashifal 15 June 2026: सोमवार को किसका होगा ब्रेकअप और देगा अपने लव पार्टनर को धोखा, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

घर बैठे ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं?

सबसे पहले सरकारी CSC पोर्टल पर जाएं.

वहां “सरकारी सेवाएं” सेक्शन में जाकर आयुष्मान कार्ड का विकल्प चुनें.

अब “Beneficiary” पर क्लिक करें, कैप्चा भरें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें.

मोबाइल पर आए OTP को डालकर सत्यापन करें.

इसके बाद PMJAY योजना और अपना राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश) चुनें.

अब आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और अपना जिला चुनकर जानकारी सबमिट करें.

स्क्रीन पर आपके परिवार की पूरी जानकारी दिखाई देगी.

पात्र परिवार के सदस्यों का चयन करके आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी करें.

Himachal: कसोल के होटल में विदेशी महिला के साथ क्या हुआ? कमरे से मिली लाश, रेव पार्टी में हुई थी शामिल